Nemerenco, despre închiderea maternității de la Ștefan Vodă: A construi este mai greu, a distruge - destul de simplu.

Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a reacționat la decizia actualului ministru al Sănătății, Emil Ceban, de a transfera la Căușeni secțiile de ginecologie și maternitatea de la Spitalul Raional Ștefan Vodă.

Nemerenco afirmă că reforma este o decizie bazată strict pe „matematică financiară” și avertizează că măsura va afecta direct peste 25.000 de femei din regiune, informează agora.md.

Fosta ministră afirmă că evaluarea unei maternități nu trebuie să se facă doar după numărul de nașteri.

„A privi strict doar prin prisma numărului de nașteri este greșit, deși desigur, acest indicator este unul foarte important în asigurarea securității actului medical, a declarat fosta ministră a Sănătății.

De asemenea, ea precizează că recomandările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) permit funcționarea centrelor cu mai puțin de 300 de nașteri pe an, dacă acestea gestionează sarcini cu risc scăzut și nu au secții de cezariană sau terapie intensivă.

„OMS nu prezintă un minim de reglementări rigide, condiția este ca centrele să fie acreditate și sigure, dotate cu echipamente și personal medical pregătit. Restul este doar matematică financiară”, a adăugat ea.

Nemerenco a declarat că închiderea secției va afecta accesul femeilor din raion la servicii medicale, deoarece, potrivit ei, paturile nu au fost redistribuite către alte secții, așa cum se proceda anterior pentru a menține finanțarea spitalului.

Ea susține că economiile generate de o astfel de decizie vor fi nesemnificative și mai notează că în unele spitale, în cazul reducerii secțiilor de maternitate, paturile sunt redistribuite către alte profiluri – terapie, geriatrie și alte direcții, pentru ca instituția să nu piardă bugetul.

Reamintim că ministrul Sănătății a anunțat la 1 iulie că secțiile de ginecologie și maternitate din Ștefan Vodă își sistează activitatea, iar pacientele vor fi direcționate la spitalul din Căușeni. Decizia face parte din programul de reorganizare a sistemului de sănătate, explicat prin numărul redus de nașteri.

Ulterior, o parte dintre locuitoarele din Ștefan Vodă au apelat la ministru cu rugămintea de a revizui decizia, susținând că închiderea va afecta accesul la servicii medicale.

Este de menționat că, atunci când Ala Nemerenco ocupa funcția de ministră a Sănătății, comentând situația închiderii maternităților în 2022, declara că acestea nu pot funcționa dacă nu se nasc copii acolo.

„Maternitatea nu poate exista dacă nimeni nu se naște acolo. Organizația Mondială a Sănătății spune că dacă într-o maternitate sunt mai puțin de 400-300 de nașteri pe an, aceasta devine periculoasă pentru mamă și copil”, a declarat atunci Nemerenco.