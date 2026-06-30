Munteanu, despre scandalul de la MoldATSA: Este o criză sistemică, ci nu un incident izolat.

Fostul lider al Partidului CUB, Igor Munteanu, a declarat că situația de la MoldATSA și seria recentă de demisii reflectă o problemă sistemică mai profundă în gestionarea întreprinderilor de stat și nu sunt incidente izolate.

Acesta a scris marți pe rețelele de socializare că au apărut mai multe demisii și schimbări de personal într-o perioadă scurtă de timp, afectând conducerea Moldatsa, reprezentanții Agenției Proprietății Publice (APP) și alți oficiali implicați în supravegherea și administrarea întreprinderilor de stat, transmite infotag.md.

Munteanu susține că aceste decizii creează impresia unei „gestionări a imaginii anticriză care vizează reducerea protestelor publice, mai degrabă decât abordarea cauzelor profunde ale problemelor”.

Potrivit fostului politician, „problema-cheie constă în modelul de gestionare a activelor statului, în care consiliile de supraveghere și organele de conducere sunt formate pe baza principiilor politice, mai degrabă decât pe baza criteriilor de profesionalism și eficacitate managerială”.

„Acest lucru duce la formalizarea mecanismelor de control și la eșecul de a-și îndeplini funcția principală - asigurarea transparenței și eficacității întreprinderilor. În Moldova, sistemul de management al companiilor de stat a dezvoltat o practică în care deciziile privind numirile și alocarea resurselor depind adesea de loialitatea politică personală. Acest lucru contribuie la conflicte de interese, performanță redusă și acumularea de riscuri sistemice. Situația actuală ar trebui să servească drept bază pentru un audit cuprinzător al tuturor agențiilor și organismelor de reglementare de stat, inclusiv al celor responsabile de supravegherea și reglementarea proceselor economice”, a remarcat Munteanu.

El citează studii sociologice conform cărora o parte semnificativă a cetățenilor își exprimă neîncrederea față de instituțiile statului și consideră că Guvernul acționează în propriile interese.

În opinia sa, această „neîncredere este deja un fundal social stabil, pe fondul căruia orice scandaluri noi sunt percepute nu ca incidente izolate, ci ca o confirmare a așteptărilor formate anterior”.