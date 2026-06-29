Municipiul Chișinău are un nou arhitect-șef.

Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare din municipiul Chișinău are un șef nou.

Este vorba despre Eugenia Liubomeiscaia, care va exercita interimatul funcției, prin dispoziția semnată de primarul Ion Ceban, după numirea Svetlanei Dogotaru în funcția de viceprimar al Capitalei, transmite noi.md cu referire la ipn.md.

Responsabilii din cadrul direcției au precizat că, Eugenia Liubomeiscaia are aproximativ 40 de ani de experiență în domeniu și că a fost până acum șefa Direcției autorizarea proiectării din cadrul DGAURF.

Eugenia Liubomeiscaia a preluat oficial noua funcție pe 20 iunie.