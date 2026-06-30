Muncitorii migranți din Bangladesh și Nepal locuiesc în vagoane pe teritoriul unei întreprinderi din Chișinău.

Peste 80 de muncitori din Bangladesh și Nepal, angajați la o întreprindere din Chișinău, locuiesc în vagoane de tren reamenajate, în condiții pe care chiar ei le descriu drept dificile și înghesuite.

Echipa de filmare TV8 a descoperit așa-numitul „tren-cămin” pe teritoriul unei fabrici de uși și ferestre din sectorul Botanica. Pe teren sunt amplasate opt vagoane, unde, potrivit jurnaliștilor, locuiesc după programul de muncă aproximativ 100 de muncitori străini.

Potrivit angajaților, ei folosesc vagoanele pentru gătit, odihnă și igienă personală. Unii dintre ei au semnalat probleme cu apa și condiții sanitare nesatisfăcătoare.

„– Lucrez pe strada Grenoble. Plec la muncă la ora 8 dimineața, seara, în jurul orei 6, mă întorc.

– Locuiți în vagoane?

– Da, dorm aici.

– De cât timp?

– De un an deja.

– Condițiile sunt bune?

– Nu pot spune.”

Jurnaliștii au mai relatat că paza fabricii a încercat să restricționeze accesul pe teritoriu, afirmând că obiectivul este închis.

Angajatorul, la rândul său, susține că condițiile de trai corespund normelor. Un reprezentant al companiei a declarat că vagoanele sunt echipate cu apă, încălzire și aer condiționat, precum și cu zone sanitare, iar angajații ar fi fost de acord cu acest format de locuire. Potrivit lui, în fabrică au fost efectuate controale, inclusiv de către Ambasada Bangladesh și autoritățile competente.

„Pentru oameni au fost create condiții normale de trai. Nu știu de unde a apărut această informație. Aici sunt condiții destul de bune: aer condiționat, apă, iarna este cald, vara răcoros. Oamenii au fost de acord să locuiască în astfel de condiții. În mai am avut o verificare din partea ambasadei Bangladesh. Nu ni s-au adus nicio reclamație. În fiecare vagon locuiesc câte 12 persoane. Un vagon este amenajat ca o cantină, unde pot găti și lua masa. Verificările, bineînțeles, au fost, pentru că la noi lucrează cetățeni străini. Ne-au verificat toate autoritățile competente”, a declarat șeful departamentului juridic al companiei, Aurel Cazac.

Compania a mai menționat că curățenia spațiilor este efectuată regulat, însă o parte din probleme sunt legate de comportamentul locatarilor.

„În ceea ce privește igiena personală, există întrebări. Este nivelul lor de trai. Oricât ne-am strădui, nu reușim să menținem nivelul de ordine care a fost în prima zi după sosirea lor. Le-am pus la dispoziție persoane pentru curățenie, care fac curățenie de două ori pe săptămână. Există dușuri, blocuri sanitare, tot ce este necesar”, au declarat reprezentanții companiei.

Inspectoratul General pentru Migrație a comunicat că verificarea fabricii a avut loc încă în iulie 2025.

În ciuda acestui fapt, condițiile de trai ale muncitorilor migranți, potrivit jurnaliștilor, rămân neschimbate.