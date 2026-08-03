3 August 2026, 12:02
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Motorina se scumpește din nou și se apropie de 33 de lei pentru un litru.
Motorina se scumpește din nou și se apropie de 33 de lei pentru un litru
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat un nou preț maxim pentru benzină și motorină, care va fi valabil începând cu 4 august.
Potrivit ANRE, prețul maxim al benzinei cu cifra octanică 95 va fi de 30 de lei 75 de bani (cu 2 bani mai puțin) pentru un litru, iar al motorinei - 32,5-82 de lei (cu 28 de bani mai mult) pentru un litru.
Pe 28 iulie, Guvernul a aprobat un pachet de măsuri pentru stabilizarea pieței carburanților, în contextul regimului de pregătire sporită din sectorul energetic.
Autoritățile vor modifica temporar formula de calcul a prețului la motorină, vor majora adaosul comercial cu 37 de bani pentru un litru, precum și vor introduce măsuri de simplificare a importului și de limitare a exportului.