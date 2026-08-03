Motorina se scumpește din nou și se apropie de 33 de lei pentru un litru.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat un nou preț maxim pentru benzină și motorină, care va fi valabil începând cu 4 august.

Potrivit ANRE, prețul maxim al benzinei cu cifra octanică 95 va fi de 30 de lei 75 de bani (cu 2 bani mai puțin) pentru un litru, iar al motorinei - 32,5-82 de lei (cu 28 de bani mai mult) pentru un litru.

Pe 28 iulie, Guvernul a aprobat un pachet de măsuri pentru stabilizarea pieței carburanților, în contextul regimului de pregătire sporită din sectorul energetic.

Autoritățile vor modifica temporar formula de calcul a prețului la motorină, vor majora adaosul comercial cu 37 de bani pentru un litru, precum și vor introduce măsuri de simplificare a importului și de limitare a exportului.