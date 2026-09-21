Motocicliști moldoveni au cucerit Himalaya, urcând la o altitudine de 5.800 de metri.

23 de motocicliști moldoveni au parcurs, în nouă zile, circa 2.000 de kilometri prin Himalaya, urcând la o altitudine de 5.800 de metri. Cel mai înalt punct al expediției a fost Pasul Umling-La din India.

Participanții au pregătit călătoria timp de câteva luni, începând din toamna anului trecut. Aceștia și-au adaptat echipamentul la frig și ploaie și au ales motociclete potrivite pentru deplasarea pe teren accidentat, scrie moldova1.md.

„Am început traseul pe ploaie, iar peste două ore temperatura ajunsese la 38 de grade și era o căldură toridă. A trebuit să scoatem tot echipamentul impermeabil și să-l punem în bagaje. Au existat și momente critice legate de căderile de pietre. Doi francezi pe care i-am întâlnit pe traseu au murit în urma prăbușirii unor stânci. Unii colegi au avut probleme grave din cauza altitudinii și a tensiunii arteriale, au apărut hemoragii care au fost greu de oprit”, a relatat motociclistul Igor Pilotov.

Traseul a presupus condiții extreme: drumuri cu pietriș, variații bruște de temperatură și lipsa oxigenului, care necesitau atenție permanentă. Experiența ghizilor din grup a contribuit la asigurarea siguranței participanților.

„Am avut incidente chiar și cu motocicliști care au peste 25 de ani de experiență. În momentul în care te relaxezi, ajungi în necaz: au loc căderi și accidentări. Am încercat să-mi împărtășesc experiența cu băieții, pentru ca ei să parcurgă traseul în siguranță și să se bucure de drum. Pe parcursul tuturor celor 2.000 de kilometri trebuie să fii atent la fiecare pas, pentru că Himalaya nu iartă greșelile”, a subliniat motociclistul Vadim Dolinschi.

Punctul culminant al expediției a fost trecătoarea Umling-La, aflată la o altitudine de 5.800 de metri. Participanții au arborat acolo drapelul de stat. Călătoria a fost filmată de Veaceslav Nicifor, pasionat de automobilism.

„Am mers ca pasager pe motocicletă, pentru a avea posibilitatea să filmez. A trebuit să-mi întind mâna înapoi chiar și în curbele periculoase: în dreapta erau stânci de pe care puteau cădea pietre, iar în stânga — un râu montan extrem de vijelios”, a relatat operatorul.

După nouă zile de drum, expediția s-a încheiat cu succes. Toți participanții au parcurs traseul și s-au întors acasă cu amintiri despre călătorie și planuri pentru noi aventuri extreme.