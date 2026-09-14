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noi.md logonoi
14 Septembrie 2026, 15:26
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Moldovenii vor putea accesa online o parte dintre serviciile consulare

Guvernul examinează proiectul de creare a sistemului informațional e-Consulat, care le va permite cetățenilor să acceseze online unele servicii consulare, fără a vizita ambasada sau consulatul.

Moldovenii vor putea accesa online o parte dintre serviciile consulare.
Moldovenii vor putea accesa online o parte dintre serviciile consulare.

Potrivit proiectului elaborat de Ministerul Afacerilor Externe, platforma va înlocui sistemul existent Consul și va funcționa ca un „ghișeu consular electronic unic”. Utilizatorii vor putea depune cereri, se vor putea programa pentru audiențe, vor putea urmări statutul acestora și, în unele cazuri, vor putea obține documente în format electronic, relatează noi.md.

e-Consulat va fi conectată la mai multe sisteme de stat, ceea ce va permite preluarea automată a datelor deja existente în registrele de stat. 

Platforma a fost dată în exploatare în august-septembrie 2025. Dezvoltarea acesteia a costat 362,5 mii de dolari, iar pentru mentenanța tehnică în 2026 mai este planificat 1 milion de lei. În 2027, este planificată dezvoltarea serviciului în valoare de circa 4 milioane de lei. 

Persoanele care nu au posibilitatea de a utiliza serviciile online vor putea în continuare să solicite ajutor la ambasade și consulate.

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