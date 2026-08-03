Moldovenii plătesc tot mai des cu cardul și nu cu bani din portofel.

În al doilea trimestru al anului, locuitorii Republicii Moldova au plătit online pentru bunuri și servicii în valoare de 31 de miliarde de lei, în timp ce retragerile de numerar de la bancomate au totalizat 28 de miliarde de lei.

În comparație cu același trimestru din anul trecut, suma plăților cu cardul a crescut cu 5 miliarde de lei, informează tv8.md.

Aproape 92 de milioane de plăți au fost efectuate de moldoveni cu carduri bancare în al doilea trimestru al acestui an. Pentru comparație, numărul operațiunilor de retragere a numerarului a fost de 11 ori mai mic.

Potrivit datelor Băncii Naționale, suma totală a plăților cu cardul în perioada aprilie–iunie a fost de aproape 31 de miliarde de lei, în timp ce suma retragerilor de numerar la bancomate a ajuns la 28,5 miliarde de lei.

În al doilea trimestru al acestui an, volumul comerțului online a atins 5 miliarde de lei, cu 500 de milioane de lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

În Capitală, locuitorii cu care au vorbit jurnaliștii, au spus că cea mai mare parte a banilor o cheltuie pe cumpărături online.

„80% plătesc cu cardul, iar restul în numerar", a spus o femeie.

„Întotdeauna folosesc cardul, doar la piață merg cu numerar", a recunoscut o altă femeie.

„Plătesc totul cu cardul, îmi este mai comod și mai sigur", a explicat o tânără.

Unii spun că, atunci când ies în oraș, aproape că nu au cu ei numerar. Cel mai mult au încredere în numerar persoanele în vârstă.

Mulți pensionari au povestit că, imediat după primirea pensiei, scot toți banii de pe cardul bancar.

„De ce? Ca să ne sune și să ne ceară numărul cardului, așa? Am auzit câte milioane au fost furate de la pensionari, nu doar de la ei, sărmanii", a spus un cuplu de pensionari.

„Ce faci cu cardul? Iar cu numerar mergi la piață, mergi în altă parte și așa mai departe, cumperi ce ai nevoie și ieși mai repede din situația cu numerarul decât cu cardul", a adăugat un alt pensionar.

În 2022, pentru prima dată, suma plăților cu cardurile a depășit suma retragerilor de numerar.