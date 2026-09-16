Moldovenii fac provizii de lemne pentru iarnă: Este scump pentru o pensie de 3.000 de lei.

Prețul unui metru ster de lemn de esență tare este de puțin peste o mie de lei — aproximativ la fel ca anul trecut, scrie moldova1.md.

Pensionarul Avram Doloșcan, în vârstă de 84 de ani, a cumpărat pentru iarnă cinci metri steri de lemne cu 8.000 de lei și a mai plătit 3.000 de lei pentru tăierea acestora. Potrivit lui, având venituri mici, asemenea cheltuieli îi sunt greu de suportat. Toată viața a lucrat profesor de fizică și chimie.

„Sunt scumpe. Anul trecut m-am încălzit și cu gaz. Dar mai întâi puneam lemne în sobă și încălzeam bine sistemul, apoi porneam gazul. Anul trecut am avut compensații - câte 500 de lei pe lună și 800 de lei pentru lemne”, a relatat Avram Doloșcan.

În satul Răzeni, raionul Ialoveni, gospodăriile sunt conectate la gaz natural. Locuitorii se plâng de tariful ridicat și spun că lemnele rămân, de asemenea, o variantă de încălzire deloc ieftină.

„Am cumpărat cinci metri steri de lemne. Am plătit 1.500 de lei pentru un metru ster. Este scump la pensia noastră de 3.000 de lei”, a spus unul dintre localnici.

O altă locuitoare spune că, deocamdată, folosește rezervele de anul trecut.

„Ne-au rămas rezerve de lemne de anul trecut. Cred că ne vor ajunge. Au rămas patru-cinci metri steri. Fac focul în sobă și pornim și gazul, ca să menținem temperatura, dar anul acesta nu știm ce vom face cu 20 de lei”, a spus ea.

Lemnele cumpărate direct de la ocoalele silvice sunt mai ieftine. În acest an, la Ocolul Silvic Răzeni au fost pregătiți 870 de metri steri. Costul unui metru ster de lemn de esență tare este de 1.026 de lei.

În medie, pentru încălzirea unei gospodării pe durata sezonului rece sunt necesari circa 10 metri steri. Astfel, doar pentru lemne o familie va trebui să cheltuiască aproximativ 10 mii de lei. Cheltuielile pot fi mai mari în funcție de suprafața casei și de temperatura din timpul iernii.

În prezent, cererea de lemne rămâne ridicată.

„Populația preferă salcâmul. În regiunea pe care o gestionăm, lemnul de foc este în principal din frasin, stejar, salcâm, mai puțin din alte specii”, a declarat inginerul-șef al Ocolului Silvic Răzeni, Svetlana Borga.

Prețurile la lemnele de foc la ocoalele silvice din cadrul Agenției „Moldsilva” se mențin la nivelul anului trecut. Stocuri în volume diferite există în toate regiunile țării.

Lemnele pot fi cumpărate direct de la orice ocol silvic, indiferent de locul de trai.