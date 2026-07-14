Moldovenii au pierdut circa 500.000 de lei din cauza escrocheriilor telefonice în ultimele 24 de ore.

În ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat un nou caz de escrocherie telefonică, iar alte trei cazuri comise anterior au fost raportate de victime. Prejudiciul total se ridică la aproximativ 500.000 de lei.

În același timp, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 110 tentative de fraudă.

Analiza cazurilor relevă diversificarea metodelor folosite de escroci. Dacă anterior aceștia se prezentau în principal drept reprezentanți ai Poliției sau ai Băncii Naționale, în prezent folosesc identitatea Ministerului Finanțelor, a operatorilor de telecomunicații, a companiilor de investiții și promovează tot mai frecvent fraude prin criptomonede.

De asemenea, infractorii continuă să convingă victimele să contracteze credite bancare și să utilizeze economiile personale, banii fiind transferați prin numerar, terminale de plată, conturi bancare sau portofele electronice.

Caz de fraudă telefonică

Călărași

Prejudiciu: 141.800 de lei.

În perioada 1–7 iulie 2026, victima a fost contactată de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați ai companiei Orange. Sub pretextul efectuării unor operațiuni de securizare, aceasta a fost determinată să folosească economiile personale și să contracteze credite bancare, transferând ulterior 141.800 de lei prin intermediul unui terminal.

Caz de fraudă investițională

Nisporeni

Prejudiciu: 104.921 de lei.

Pe parcursul a aproape trei săptămâni, victima a fost convinsă să investească pe o platformă fictivă, administrată de pretinși reprezentanți ai companiei PrimeCapital, efectuând mai multe transferuri bancare.

Poliția reamintește că nicio instituție bancară și nicio autoritate publică nu solicită telefonic date personale, parole, coduri de autentificare și nu cere transferul sau predarea banilor pentru „protejarea” acestora.

Oamenii legii îndeamnă cetățenii să rămână vigilenți: o verificare de câteva minute vă poate proteja economiile și vă poate feri de o fraudă.