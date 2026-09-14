Moldovenii au început să economisească din cauza creșterii prețurilor: Inflația a ajuns la 7%.

Pe parcursul anului, prețurile din Moldova au crescut semnificativ. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, inflația anuală a ajuns la 7%.

Cel mai mult s-au scumpit produsele alimentare, serviciile comunale, precum și alte bunuri și servicii de consum curent. Pentru a face față cheltuielilor în creștere, locuitorii Moldovei spun că sunt nevoiți să economisească și să aleagă produse mai ieftine. Experții, însă, nu vin cu vești bune: în perioada următoare, prețurile ar putea crește și mai mult, informează tv8.md.

Potrivit datelor statistice, în august anul acesta, cel mai mult s-au scumpit produsele alimentare pe care oamenii le cumpără zilnic. Dacă anul trecut ouăle costau între 23 și 31 de lei, anul acesta prețul lor ajunge la 36 de lei. S-a scumpit și laptele — de la 17–23 de lei la aproape 24 de lei. Un litru de ulei vegetal s-a scumpit cu puțin peste 4%. Pâinea a ajuns să coste în medie până la 12 lei, iar prețul cărnii poate ajunge la 130 de lei pe kilogram.

Oamenii spun că resimt tot mai puternic creșterea prețurilor și sunt nevoiți să economisească, mai ales acum, când se apropie sezonul rece.

„Am cumpărat carne, carne tocată. Căutăm mai ieftin, ce să facem...”

„Și pâinea, și drumul — toate se scumpesc, iar pensia rămâne tot pensie. Să mâncăm mai puțin?”.

„Veniturile sunt mici, cheltuielile mari, vine iarna... Copiii ne ajută, dar economisim”.

„Dar înainte era mai bine, când în loc de pensie dădeau covoare? Chiar și faptul că la sat se cultivă mai multe produse, nimeni nu ia în considerare”, — au declarat cetățenii.

Vânzătorii spun că oamenii caută în piețe produse mai ieftine.

În ceea ce privește mărfurile nealimentare, cea mai mare creștere a prețurilor în august a fost înregistrată la combustibil — 28%. Încălțămintea s-a scumpit cu 5,2%, materialele de construcție — cu 4,2%, iar medicamentele — cu 3,8%.

O creștere semnificativă a prețurilor a fost înregistrată și la serviciile prestate populației.

Transportul public s-a scumpit cu 28%, iar energia electrică — cu 23,7%. În plus, tarifele la apă și canalizare au crescut cu 10,6%, iar serviciile de alimentație publică s-au scumpit cu 9,2%. Specialiștii avertizează că presiunea asupra prețurilor va continua.

„Anul trecut, în august, am avut o perioadă în care prețurile erau în minus, iar acum avem o creștere ușoară. Această evoluție a prețurilor este strict legată de structura anului trecut și a celui curent. Există presiune ca, în viitorul apropiat, să crească prețul energiei electrice, dar există presiune și pentru scumpirea încălzirii pentru populație. Există o probabilitate foarte mare ca inflația să continue să crească, însă deocamdată o văd în intervalul de 7–9%, nu mai mult”, — a declarat expertul economic Veaceslav Ioniță.

Comparativ cu august 2025, prețurile de consum în Republica Moldova au crescut cu 7%. Inflația a fost semnificativ mai mică decât în Turcia, unde aceasta a constituit 31,5%, însă a depășit ritmul de creștere a prețurilor din țări precum Georgia, Islanda, Bulgaria și Croația.