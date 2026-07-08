Moldovenii angajați muncesc în medie peste nouă ore pe zi.

Un locuitor al Republicii Moldova angajat petrece, în medie, 9 ore și 6 minute pe zi la serviciu, potrivit Biroului Național de Statistică.

Totuși, dacă se calculează acest timp în medie pe cap de locuitor al întregii țări, inclusiv șomerii și pensionarii, rezultă că munca plătită ocupă doar 1 oră și 12 minute pe zi. Despre aceasta se menționează în raportul Biroului Național de Statistică, scrie rupor.md.

Biroul Național de Statistică a analizat cum își petrec zilele lucrătoare locuitorii Moldovei cu vârsta de 15 ani și peste. La studiu au participat 6.570 de familii, inclusiv cetățeni angajați, pensionari, șomeri și persoane cu dizabilități. Zilele de odihnă nu au fost luate în calcul.

S-a constatat că doar 28,7% din populația țării este angajată oficial. Totodată, bărbații alocă mai mult timp muncii remunerate decât femeile (3 ore și 6 minute față de 2 ore și 12 minute, în medie, raportat la întreaga populație). În schimb, femeile dedică mult mai mult timp activităților casnice neremunerate – 5 ore și 42 de minute pe zi, comparativ cu 4 ore și 18 minute în cazul bărbaților.

În orașe, ponderea persoanelor încadrate în câmpul muncii este semnificativ mai mare decât în mediul rural (35,1% față de 23,1%). Totodată, locuitorii satelor alocă puțin mai mult timp activităților casnice neremunerate pentru familie – 4 ore pe zi, comparativ cu 3 ore și 42 de minute în cazul locuitorilor din orașe. Cele mai ocupate sunt familiile cu copii minori. În rândul acestora se înregistrează cea mai ridicată rată de ocupare (34,1%), iar durata medie a zilei de muncă este cea mai mare – 9 ore și 12 minute.

Comparativ cu studiul similar realizat în 2012, timpul total alocat activităților de muncă (inclusiv orele de lucru, pregătirea și deplasarea dus-întors) a scăzut de la 3 ore și 24 de minute la 2 ore și 36 de minute pe zi pentru fiecare persoană. Paradoxal însă, durata efectivă a muncii în rândul persoanelor angajate a crescut, de la 8 ore și 36 de minute la 9 ore și 6 minute pe zi.

În general, zilele obișnuite ale locuitorilor Moldovei se împart astfel: