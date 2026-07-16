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rupor.md logorupor
16 Iulie 2026, 14:53
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Moldovean, deportat din Italia după ce a condus un automobil în stare de ebrietate

Poliția din San Donà di Piave, Italia, a reținut un cetățean moldovean de 25 de ani care conducea un automobil în stare avansată de ebrietate. Nivelul de alcool din sângele șoferului depășea de peste trei ori limita admisă.

Moldovean, deportat din Italia după ce a condus un automobil în stare de ebrietate.
Moldovean, deportat din Italia după ce a condus un automobil în stare de ebrietate.

Polițiștii au oprit un automobil cu numere străine care se deplasa spre centrul orașului. Șoferul a stârnit suspiciuni: nu a putut spune cine este proprietarul mașinii, care era oficial înregistrată pe altă persoană, transmite rupor.md.

În timpul unei verificări detaliate s-a constatat că cetățeanul Republicii Moldova reținut avea deja antecedente penale pentru infracțiuni contra persoanei și proprietății, precum și o decizie anterioară de deportare. Toate documentele pe care le-a prezentat patrulelor, de la cartea de identitate românească și permisul de conducere până la certificatul tehnic și asigurarea mașinii s-au dovedit a fi false.

În prezent, persoana reținută se află în arest. Serviciul de migrație al poliției locale a început deja să întocmească toate documentele necesare pentru a expulza contravenientul în țara sa de origine, Republica Moldova.

Sursă
rupor.md logorupor
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