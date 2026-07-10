Moldovagaz amenință Energocom cu judecata pentru divulgarea condițiilor contractului.

Între marile companii energetice din Moldova a izbucnit un scandal. Moldovagaz a lansat critici dure la adresa Energocom după ce aceasta a făcut publice detalii despre contractul lor comun privind deservirea consumatorilor.

Într-un comunicat, Moldovagaz precizează că, de-a lungul activității sale, a respectat atât legislația Republicii Moldova, cât și principiul confidențialității contractelor comerciale încheiate cu terți, transmite rupor.md cu referire la bani.md.

Compania subliniază că acordul privind facturarea și deservirea consumatorilor finali, semnat cu Energocom și aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) prevedea un spectru mult mai larg de servicii decât cele prezentate în comunicatul Energocom.

Potrivit Moldovagaz, contractul nu viza doar emiterea facturilor, ci includea și deservirea consumatorilor, încheierea contractelor, prelucrarea datelor, distribuirea facturilor, interacțiunea cu operatorii sistemelor de transport și distribuție, utilizarea sistemelor informaționale proprii și raportarea către ANRE.

Totodată, compania afirmă că valoarea contractului includea și remunerarea tuturor angajaților implicați în executarea acestor servicii, aspect care, potrivit Moldovagaz, nu a fost menționat de Energocom.

Moldovagaz consideră că informațiile din comunicat induc în eroare opinia publică, se arată în reacția companiei.

Moldovagaz mai susține că publicarea valorii contractului încalcă obligațiile de confidențialitate asumate de părți și afectează principiul bunei-credințe în relațiile contractuale.

În acest context, compania anunță că își rezervă dreptul de a întreprinde toate acțiunile necesare pentru apărarea reputației sale profesionale, inclusiv prin sesizarea instanțelor de judecată.

Controversa a izbucnit după ce deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, a acuzat Energocom că ar fi cheltuit 18 milioane de lei pentru un sistem de facturare care nu funcționează. Compania a respins acuzațiile și a precizat că sistemul de billing a costat 315.700 de euro (circa 6,34 milioane de lei), iar împreună cu sistemul de evidență a consumului investiția se ridică la mai puțin de 11 milioane de lei, nu la 18 milioane.

Energocom a mai explicat că cele două sisteme informatice au înlocuit serviciile externalizate către Moldovagaz, pentru care achita aproximativ 12,5 milioane de lei pe lună (circa 150 de milioane de lei anual). Potrivit companiei, rezilierea anticipată a contractului cu Moldovagaz, cu aproximativ trei luni înainte de termen, ar urma să genereze economii de aproape 38 de milioane de lei, bani care, în caz contrar, s-ar fi regăsit în tariful achitat de consumatori.

Totodată, Energocom a motivat întârzierea facturilor pentru luna iunie prin tranziția la noul sistem informatic și a dat asigurări că nu vor fi aplicate penalități pentru plata cu întârziere.