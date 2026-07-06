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moldova1.md logomoldova1
6 Iulie 2026, 23:33
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Moldova vrea să recicleze 55% din deșeurile de construcții până în 2030

Deșeurile provenite din construcții și demolări continuă să fie o provocare majoră pentru Republica Moldova, în contextul extinderii proiectelor de construcție, renovare și modernizare a clădirilor publice.

Moldova vrea să recicleze 55% din deșeurile de construcții până în 2030.
Moldova vrea să recicleze 55% din deșeurile de construcții până în 2030.

Autoritățile de mediu și experții din domeniu atrag atenția asupra necesității unor soluții naționale de valorificare a acestor deșeuri, în condițiile în care obiectivul stabilit este reciclarea a 55% din această categorie de deșeuri până în anul 2030, transmite moldova1.md.

Potrivit unui studiu elaborat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare cu sprijinul Uniunii Europene, deșeurile din construcții și demolări constituie unul dintre cele mai importante fluxuri de deșeuri din Republica Moldova, însă rămân insuficient monitorizate și valorificate. Datele Strategiei de Gestionare a Deșeurilor 2013–2027 estimează că volumul acestora ar putea ajunge la aproximativ 2.6 milioane de tone anual până în 2027, în timp ce Agenția de Mediu raportează doar câteva mii de tone.

Președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea, consideră că problema se va accentua odată cu lansarea programelor de renovare a instituțiilor de învățământ și susține necesitatea unei abordări coordonate la nivel național.

„Dacă soluționarea acestei probleme va fi lăsată exclusiv la nivelul autorităților locale, acest lucru poate duce la întârzieri în implementarea proiectelor. Este necesară o abordare națională unitară”, a subliniat el.

Potrivit lui Harea, una dintre soluții ar putea fi crearea unor platforme specializate pentru reciclarea deșeurilor din construcții, cu utilizarea finanțării europene.

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat că prima inițiativă de acest fel a primit deja sprijin: o companie din Ungheni a câștigat finanțare din Fondul de Mediu pentru crearea unei platforme de reciclare a deșeurilor din construcții. Totodată, el și-a exprimat regretul că nu au fost depuse solicitări similare din Chișinău, unde volumul acestor deșeuri este mult mai mare.

În prezent, deșeurile din construcții nu fac parte din sistemul de responsabilitate extinsă a producătorilor. Totuși, autoritățile analizează posibilitatea implementării acestuia. Proiectul noului regulament prevede colectarea separată, reutilizarea deșeurilor din construcții, inclusiv în reparația drumurilor, precum și creșterea nivelului de reciclare a acestora până la 55% în următorii ani.

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