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rupor.md logorupor
15 Iulie 2026, 19:52
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Moldova va salva bazinul Nistrului de secetă: Lucrările de refacere vor începe în 15 raioane

În 15 raioane din Moldova începe etapa practică a proiectului ecologic RE-MAP pentru restaurarea ecosistemelor degradate.

Moldova va salva bazinul Nistrului de secetă: Lucrările de refacere vor începe în 15 raioane.
Moldova va salva bazinul Nistrului de secetă: Lucrările de refacere vor începe în 15 raioane.

Potrivit Ministerului Mediului, în 2026 specialiștii vor începe reabilitarea terenurilor fondului forestier, a terenurilor municipale locale și restaurarea zonelor umede. Principalul scop al acestor măsuri este de a ajuta natura Moldovei să facă față secetei, căldurii extreme și provocărilor climatice, transmite rupor.md.

Planul concret de acțiuni pentru acest an a fost aprobat de Comitetul de Supraveghere al proiectului. În prima etapă, ecologiștii vor efectua o evaluare detaliată a teritoriilor selectate din bazinul Nistrului, pentru a le pregăti pentru refacerea pădurilor. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a cerut accelerarea lucrărilor și desfășurarea lor cu maximă transparență, astfel încât locuitorii comunităților dependente de aceste resurse să vadă cât mai curând rezultate concrete la fața locului.

În cadrul proiectului RE-MAP se planifică reabilitarea următoarelor suprafețe:

  • 1.800 hectare de terenuri ale fondului forestier de stat;

  • 500 hectare de terenuri degradate gestionate de primăriile locale (care vor fi curățate și împădurite);

  • 575 hectare de zone umede.

În plus, specialiștii vor elabora planuri complexe de gestionare a pășunilor forestiere pentru o suprafață de 10.300 hectare, iar pe 100 hectare dintre acestea lucrările de refacere vor începe în perioada imediat următoare. Toate aceste măsuri sunt menite să restabilească echilibrul ecologic în regiunile afectate ale țării și să protejeze biodiversitatea locală.

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