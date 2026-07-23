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ipn
23 Iulie 2026, 08:11
6 803
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Moldova va numi un nou reprezentant la Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Republica Moldova va avea un nou reprezentant al Guvernului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Guvernul l-a numit în această funcție pe Mihaela Martînov.

Moldova va numi un nou reprezentant la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Moldova va numi un nou reprezentant la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Potrivit Ministerului Justiției, mandatul său de șapte ani va începe pe 28 august, transmite ipn.md.

Mihaela Martînov este juristă și diplomat de carieră. În prezent, ocupă funcția de reprezentant permanent adjunct al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei.

Anterior, Mihaela Martînov a condus departamentul Consiliului Europei și drepturilor omului din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Timp de peste opt ani a fost responsabilă de colaborarea cu Comitetul Miniștrilor Consiliului Europei în domeniul drepturilor omului — organul care monitorizează respectarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului de către state.

Reprezentantul Guvernului reprezintă Republica Moldova în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și asigură cooperarea între autoritățile naționale și instituțiile europene în cazurile examinate de instanța de la Strasbourg.

Sursă
ipn
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