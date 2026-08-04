Moldova va fi acoperită de cupola de foc: Temperaturile pot ajunge până la +40°C

La începutul lunii august, deasupra Europei s-a format un puternic anticiclon, care menține aerul supraîncălzit deasupra continentului și nu îi permite să se disperseze.

Potrivit prognozelor meteorologilor, canicula se va deplasa treptat spre est și va cuprinde Balcanii, Europa de Est și Moldova.

Temperatura în multe țări va ajunge la +40…+43°. Dacă astăzi se vor înregistra cele mai ridicate valori în Germania, Cehia, Austria și Ungaria, atunci joi cea mai extremă caniculă este prognozată în România, Serbia, Ungaria, Croația și la noi.

În Moldova, temperatura va crește local până la +38…+40°, iar pe timpul nopților nu va coborî sub +22…+25°.