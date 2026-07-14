Moldova va cheltui încă 235.000 de euro pentru apărarea în arbitrajul privind domeniul .md.

Moldova va cheltui 235.000 de euro pentru a-și proteja interesele în arbitrajul internațional inițiat de compania americană Park Avenue Capital LLC, care acuză statul de încălcarea drepturilor legate de gestionarea domeniului .md.

Potrivit unui proiect de hotărâre elaborat de Guvern, compania britanică The Brattle Group Limited a fost selectată drept expert financiar al Republicii Moldova în dosarul Park Avenue Capital LLC v. Republic of Moldova (ICSID Case No. ARB/25/25), iar Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) va putea achita servicii în valoare de cel mult 235.000 de euro, scrie realitatea.md.

Documentul arată că expertiza financiară este necesară pentru a combate rapoartele prezentate de reclamant în privința prejudiciilor pretinse. Guvernul susține că depunerea unor astfel de expertize reprezintă o practică obișnuită în arbitrajele internaționale desfășurate sub egida Centrului Internațional pentru Soluționarea Litigiilor privind Investițiile (ICSID).

Litigiul este examinat de ICSID, tribunalul de arbitraj al Băncii Mondiale specializat în soluționarea disputelor dintre investitori și state. Dosarul a fost înregistrat în mai 2025.

Potrivit informațiilor publice disponibile, Park Avenue Capital LLC este o companie din Statele Unite care a deținut drepturi exclusive în vederea comercializării și înregistrarării anumitor domenii .md pe piețele de limbă engleză și spaniolă, în baza unui contract încheiat cu fostul registrator național MoldData.

Compania susține că Republica Moldova i-a încălcat drepturile după ce autoritățile nu au mai prelungit contractul și i-au retras accesul la administrarea acestor domenii.

În arbitraj, investitorul american invocă încălcarea Acordului bilateral cu privire la protejarea investițiilor dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii din 1993 și acuză statul de tratament inechitabil, expropriere fără despăgubire și nerespectarea obligațiilor asumate.

Noua cheltuială se adaugă altor sume deja aprobate de Guvern pentru apărarea în acest dosar. Anterior, autoritățile au aprobat: 129.600 de euro pentru contractarea Biroului Asociat de Avocați Buruiana & Partners, care reprezintă Republica Moldova în arbitraj, 150.000 de dolari transferați către ICSID pentru acoperirea costurilor inițiale ale procedurii arbitrale, inclusiv onorariile arbitrilor și alte cheltuieli.

Astfel, fără a include costurile procedurii arbitrale, apărarea statului depășește deja 364.600 de euro, la care se adaugă avansul de 150.000 de dolari achitat către ICSID.

Ministerul Finanțelor, care a avizat proiectul fără obiecții, a recomandat totuși ca în contractul cu expertul financiar să fie introduse clauze clare cu privire la modul de calcul al serviciilor prestate și ca, în cazul în care Republica Moldova câștigă procesul, să fie solicitată recuperarea integrală a tuturor cheltuielilor de arbitraj, inclusiv onorariile avocaților și experților.