Moldova, singura țară din Europa cu populație preponderent rurală

În total, în 60 de țări din lume din 197, ponderea populației care trăiește în zone rurale depășește pe cea a populației urbane. Printre acestea se numără și Moldova, unde 56,4% dintre locuitori trăiesc în afara orașelor.

Acest lucru este confirmat de datele Băncii Mondiale, informează logos-press.md.

Totodată, Moldova este singura țară din Europa în care în sate și comune locuiesc mai mulți oameni decât în orașe și municipii.

Majoritatea acestor țări se află în Africa subsahariană, iar un număr mic s-a păstrat în Asia de Sud, Asia de Sud-Est, Oceania și bazinul Caraibelor.

În general, ponderea populației rurale în lume a scăzut de la aproximativ două treimi în 1960 la circa 43% în prezent. Totuși, vecinii noștri cei mai apropiați nu sunt foarte departe de noi.

În România, ponderea populației rurale este de 45,12%, iar în Ucraina – doar 29,72%.

Interesant este că în listă există 7 țări în care nu există deloc locuitori în afara orașelor. Acestea sunt Bermude, Gibraltar, Hong Kong, Kuweit, Macao, Monaco și Singapore.