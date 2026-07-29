Moldova și Ucraina intensifică cooperarea pe Nistru.

Gestionarea resurselor de apă ale Nistrului în contextul situației hidrologice a fost unul dintre subiectele întâlnirii dintre prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, și ambasadorul Ucrainei în Moldova, Paun Rohovei.

În cadrul întâlnirii de marți, 28 iulie, Vasile Tofan și Paun Rohovei au discutat importanța cooperării bilaterale în gestionarea resurselor de apă ale Nistrului, precum și schimbul operativ de informații în contextul situației hidrologice actuale, scrie logos-pres.md.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, „părțile și-au exprimat convingerea că un dialog activ între Republica Moldova și Ucraina va permite realizarea tuturor obiectivelor din agenda bilaterală”.

Reluarea activității comisiei interguvernamentale

Ambasada Ucrainei în Moldova informează că în cadrul întâlnirii a fost subliniată și importanța reluării, până la sfârșitul acestui an, a activității Comisiei mixte interguvernamentale moldo-ucrainene pentru cooperare comercial-economică. De asemenea, s-a discutat necesitatea organizării în viitorul apropiat a unei întâlniri la nivelul copreședinților Comisiei pentru a stabili agenda concretă a următoarei ședințe.

Asigurarea populației cu apă – prioritate

Subiectul situației hidrologice pe Nistru a fost discutat și în cadrul ședinței Guvernului. Prim-ministrul Vasile Tofan a declarat că situația este dificilă, dar gestionabilă, iar autoritățile trebuie să fie pregătite pentru posibile evoluții.

Potrivit acestuia, în Carpați a căzut foarte puține precipitații, iar nivelul apei în Nistru este unul dintre cele mai scăzute din întreaga istorie a observațiilor. Rezervoarele hidrocentralei Novodnestrovsk și lacul de acumulare Dubăsari sunt, de asemenea, la niveluri minime.

Premierul a subliniat că prioritatea principală a autorităților este asigurarea populației cu apă potabilă. Operatorii de alimentare cu apă trebuie să actualizeze planurile pentru asigurarea continuității serviciilor, iar autoritățile locale să verifice puțurile, rezervoarele și sursele de apă de rezervă existente.

Apel către autoritățile Capitalei

Se acordă o atenție deosebită stației de captare a apei din Chișinău, construită în anii 1960. Vasile Tofan a avertizat că, în cazul scăderii nivelului Nistrului sub pragul necesar pentru funcționarea stației, aceasta nu va putea prelua apa.

„Mă adresez, inclusiv, Primăriei Chișinău cu un apel la o colaborare constructivă și, atunci când este necesar, să lase deoparte divergențele politice, deoarece oamenilor nu le pasă de ele. Dacă situația se va înrăutăți, în primul rând vor fi restricționate tipurile de consum neesențiale: anumite tipuri de irigare, unele procese industriale, spălarea suprafețelor și alte utilizări secundare ale apei. Ministerul Mediului, autoritățile locale și operatorii vor informa oamenii clar și la timp. Informația trebuie să fie corectă, calmă și fără mesaje contradictorii”, a declarat prim-ministrul.

„Nu avem nevoie de panică, ci de disciplină, coordonare și acțiuni rapide din partea tuturor instituțiilor de stat, inclusiv a autorităților locale”, a adăugat Vasile Tofan.

Reamintim că marți, 28 iulie, Guvernul a instituit regim de alertă (pregătire sporită) pe o perioadă de 30 de zile în domeniul hidrologic. Pentru 31 iulie este programată ședința comisiei moldo-ucrainene pentru Nistru.