Moldova și Ucraina discută un proiect comun pentru tratamentul veteranilor.

Ambasadorul Ucrainei, Paun Rohovei, și ministrul Sănătății, Alexandru Gasnaș, au discutat posibilitatea lansării unui proiect comun de tratament și reabilitare fizică a veteranilor ucraineni de război în instituțiile din Moldova.

După cum informează ambasada, proiectul ar putea include recuperarea postoperatorie, protezarea și ortezarea, tratamentul traumelor provocate de mine și explozii, precum și al stărilor posttraumatice, relatează logos-press.md.

Partea ucraineană a abordat problema acordării de ajutor instituțiilor medicale din Ucraina care au fost afectate sau distruse în urma atacurilor rusești, inclusiv prin transmiterea de echipamente medicale, de diagnosticare și reabilitare, medicamente, consumabile și transport specializat.

Ministrul și-a exprimat disponibilitatea de a avea o întrevedere cu omologul său ucrainean – ministrul Sănătății al Ucrainei – pentru a discuta în mod concret perspectivele cooperării bilaterale.

O atenție deosebită a fost acordată posibilităților de creare a unor huburi logistice pentru depozitarea și distribuirea corespunzătoare a medicamentelor și dispozitivelor medicale, precum și extinderii cooperării în industria farmaceutică.

Părțile au examinat posibilitățile de continuare și extindere a programelor de recuperare și reabilitare psihologică pentru copiii din regiunile de front și din alte regiuni ale Ucrainei afectate de război. În acest context, a fost remarcată experiența pozitivă de recuperare a copiilor ucraineni în Republica Moldova. În august 2026, peste 250 de copii din regiunile Luhansk, Odesa și alte regiuni ale Ucrainei s-au odihnit în tabăra „Speranța” din raionul Sîngerei.