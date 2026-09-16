theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
ipn.md logoipn
16 Septembrie 2026, 21:38
1 711
Copiază linkul
Link copiat

Moldova și România vor găzdui Conferința Ministerială a Spațiului European al Învățământului Superior

Republica Moldova și România vor găzdui anul viitor, în perioada 26-27 mai, Conferința ministerială a Spațiului European al Învățământului Superior și Forumul Politic Global.

Moldova și România vor găzdui Conferința Ministerială a Spațiului European al Învățământului Superior.
Moldova și România vor găzdui Conferința Ministerială a Spațiului European al Învățământului Superior.

La evenimentele care vor avea loc la Iași și Chișinău vor participa miniștrii responsabili de învățământul superior din statele participante la Procesul de la Bologna, precum și experți din circa 80 de țări, transmite ipn.md.

Ministerul Educației și Cercetării informează că pregătirile pentru reuniunile din 2027 au fost discutate în cadrul conferinței internaționale „Viitorul învățământului superior: schimb de cunoștințe și sprijin pentru implementare în vederea unui Proces de la Bologna mai puternic”. Evenimentul a avut loc în perioada 16-17 septembrie, la București.

Ministrul Dan Perciun a menționat că organizarea conferinței ministeriale reprezintă atât o recunoaștere a progreselor realizate de Republica Moldova, cât și o oportunitate de a accelera modernizarea sistemului universitar. „Conferința pe care o vom organiza anul viitor împreună cu România trebuie să aducă rezultate concrete pentru studenți și universități: recunoașterea mai simplă a diplomelor, mai multe oportunități de mobilitate, programe comune și aplicarea consecventă a standardelor de calitate în întregul Spațiu European al Învățământului Superior”, a declarat ministrul.

Din 2024, Republica Moldova și România găzduiesc împreună Secretariatul Spațiului European al Învățământului Superior. Secretariatul sprijină activitatea Grupului de Monitorizare a Procesului de la Bologna și a structurilor sale de lucru, precum și coordonează pregătirile pentru Conferința miniștrilor și Forumul politic global, care vor avea loc anul viitor.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
ipn.md logoipn
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici