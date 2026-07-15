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rupor.md logorupor
15 Iulie 2026, 15:24
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Moldova și Japonia vor lansa un proiect de transformare a deșeurilor industriale în biogaz

Noi proiecte și tehnologii ecologice, care transformă deșeurile industriale în biogaz, urmează să fie lansate în Moldova cu sprijinul companiei japoneze SDG Impact Japan. Despre aceasta informează Ministerul Energiei.

Moldova și Japonia vor lansa un proiect de transformare a deșeurilor industriale în biogaz.
Moldova și Japonia vor lansa un proiect de transformare a deșeurilor industriale în biogaz.

Partenerii străini, consideră ministerul, sunt pregătiți să sprijine financiar astfel de soluții, ceea ce va permite fabricilor locale să economisească la achiziția gazului natural. Primul proiect ar putea viza procesarea deșeurilor lichide ale uneia dintre întreprinderile moldovenești, transmite rupor.md.

Esența acestei idei este simplă și avantajoasă atât pentru afaceri, cât și pentru mediu, precizează ministerul. Una dintre întreprinderile moldovenești produce zilnic aproximativ 900 de tone de deșeuri lichide (bardă), care de obicei nu sunt valorificate. Dacă se va instala la fabrică un echipament special pentru fermentare, o treime din aceste deșeuri poate fi transformată zilnic în biogaz. Fabrica va putea folosi gazul obținut pentru necesitățile proprii și va cheltui mult mai puțin combustibil importat. Aceasta nu doar că va reduce costurile întreprinderii, dar va proteja și mediul, reducând emisiile nocive în atmosferă cu peste 10.000 de tone pe an.

Fondurile pentru soluțiile ecologice urmează să fie atrase printr-un program special japonez de sprijin, la care Moldova s-a alăturat încă din 2022. Japonia ajută diverse țări să implementeze tehnologii verzi, iar în schimb părțile împart între ele creditele de carbon, care contribuie la îndeplinirea acordurilor internaționale privind protecția climei. În prezent, ministerul și investitorii japonezi poartă negocieri pentru a lansa acest și alte proiecte similare în practică.

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