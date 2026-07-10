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noi.md logonoi
10 Iulie 2026, 22:22
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Moldova și Azerbaidjanul își vor extinde cooperarea

Secretarul de stat Corina Călugăru a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova, Ulvi Bakhshaliyev.

Moldova și Azerbaidjanul își vor extinde cooperarea.
Moldova și Azerbaidjanul își vor extinde cooperarea.

Discuțiile au vizat stadiul actual al cooperării bilaterale moldo-azere, precum și agenda acțiunilor comune planificate pentru perioada următoare, transmite noi.md.

În cadrul întrevederii, părțile au abordat oportunitatea organizării consultărilor bilaterale între ministerele afacerilor externe ale Republicii Moldova și Republicii Azerbaidjan, la nivel de secretar de stat, viceministru. De asemenea, a fost discutată organizarea următoarei ședințe a Comisiei interguvernamentale moldo-azere pentru cooperare economică, în vederea impulsionării dialogului economic și promovării proiectelor de interes comun.

Interlocutorii au examinat perspectivele de dezvoltare a relațiilor bilaterale, inclusiv prin intensificarea vizitelor reciproce la nivel înalt, consolidarea cooperării în domeniile comercial-economic, energetic, agricol și al transporturilor, precum și prin extinderea cadrului juridic bilateral.

Un subiect important al discuțiilor l-a constituit cooperarea dintre Republica Moldova și Republica Azerbaidjan în cadrul organizațiilor internaționale, inclusiv în cadrul Organizației Națiunilor Unite (ONU), Consiliului Europei (CoE) și Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Economică – GUAM, fiind evidențiată importanța menținerii unui dialog și a unei coordonări strânse pe subiectele de interes comun.

La finalul întrevederii, interlocutorii au reconfirmat angajamentul comun de a aprofunda și diversifica cooperarea dintre Republica Moldova și Republica Azerbaidjan, în beneficiul ambelor state.

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