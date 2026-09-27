Moldova și-a înrăutățit poziția la toate cele patru criterii ale democrației.

În raportul «Starea globală a democrației 2026» (Global State of Democracy 2026), Republica Moldova a demonstrat o tendință negativă în cazul tuturor celor patru criterii-cheie.

Documentul, care evaluează anual starea, calitatea și dinamica dezvoltării democrației în 173 de țări ale lumii, este elaborat de Institutul Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală (Stockholm, Suedia), transmite logos-pres.md.

Comparativ cu anul 2025, pozițiile țării noastre s-au înrăutățit la toate categoriile. În indicele «Reprezentare», Moldova a coborât de pe locul 69 pe locul 71, la «Statul de drept» — de pe locul 64 pe 68, la «Drepturile omului» — de pe locul 52 pe 54, iar la «Participarea civică» — de pe locul 85 pe 90.

Din 2023 până în 2026, cea mai vizibilă scădere o demonstrează «Reprezentarea»: acest indicator s-a înrăutățit de pe locul 51 în 2023 până la locul 71 în 2026.

«Statul de drept» are, de asemenea, o dinamică negativă, coborând în aceeași perioadă de pe poziția 56 pe poziția 68.

«Drepturile omului» rămân o componentă stabilă, menținându-se în intervalul locurilor 51–57.

«Participarea civică» ocupă constant cele mai joase poziții în clasament.

Pe primul loc în acest an se află Danemarca, pe al doilea Germania, iar pe al treilea – Costa Rica.

La finalul listei se află Sudanul, Emiratele Arabe Unite și Yemenul.

Moldova se află pe locul 71 în clasamentul general, România pe 46, SUA pe 51, Ucraina pe 90, Rusia pe 139, Belarus pe 148.