Moldova se pregătește să interzică mai multe produse din plastic. Coroanele funerare, pe lista neagră.

Republica Moldova se pregătește să interzică mai multe produse din plastic de unică folosință, inclusiv coroanele și ornamentele funerare din plastic.

Măsura este inclusă într-un proiect de modificare a Legii privind deșeurile, elaborat de Ministerul Mediului, care urmărește alinierea legislației naționale la normele Uniunii Europene, transmite bani.md.

Pe lista produselor care nu vor mai putea fi plasate pe piață se regăsesc bețișoarele pentru urechi din plastic, tacâmurile, farfuriile, paiele, agitatoarele pentru băuturi, bețele pentru baloane, recipientele pentru alimente și băuturi din polistiren expandat, paharele din polistiren, pungile din plastic oxodegradabil, precum și coroanele și ornamentele funerare din plastic.

În cazul coroanelor funerare, Ministerul Mediului argumentează că acestea sunt folosite pentru o perioadă foarte scurtă, însă rămân în mediu sute de ani și sunt aproape imposibil de reciclat, deoarece sunt fabricate din materiale mixte – plastic, textile sintetice și sârmă. Potrivit notei informative, doar în cimitirele din Chișinău ajung anual peste 25 000 de coroane și compoziții funerare din plastic, iar la nivel național sunt utilizate aproximativ 300 000 de astfel de produse. Numai în capitală acestea generează peste 62 de tone de deșeuri în fiecare an.

Proiectul nu stabilește o dată exactă de la care aceste produse vor fi interzise. Interdicția va intra în vigoare după adoptarea modificărilor legislative și publicarea acestora în Monitorul Oficial. În schimb, pentru alte prevederi din același proiect sunt indicate termene clare: de exemplu, din 2028 vor intra în vigoare obligațiile privind dopurile atașate la sticlele din plastic și marcarea unor produse din plastic de unică folosință.