Moldova se confruntă cu un deficit de forță de muncă, dar angajează străini din cauza deficitului de personal.

Republica Moldova se confruntă cu o situație paradoxală pe piața muncii. În timp ce zeci de mii de cetățeni pleacă anual la muncă în străinătate, economia locală se confruntă cu un deficit de forță de muncă estimat la 25%.

Potrivit celor mai recente date ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), în țară sunt disponibile aproximativ 13.400 de locuri de muncă vacante, scrie radiomoldova.md.

În contextul acestui dezechilibru, tot mai mulți angajatori din Moldova apelează la forță de muncă străină, în special din Nepal, Bangladesh și Uzbekistan.

Odată cu creșterea numărului de muncitori străini, autoritățile și experții semnalează probleme legate de integrare și respectarea legislației migratorii.

Expertul în piața muncii Dorin Vaculovschi explică această tendință prin dezechilibrul dintre cerere și ofertă, precum și prin diferența de salarizare dintre Moldova și țările europene.

„Este un fenomen natural, deoarece în ultimii cinci-șapte ani Moldova se confruntă cu un deficit de forță de muncă, însă locurile de muncă oferite nu asigură un salariu decent, atractiv pentru populație, motiv pentru care mulți preferă să plece în străinătate, unde salariile sunt mult mai mari. În plus, nu trebuie să uităm că recent costurile migrației au scăzut semnificativ. Acest lucru este legat de cheltuielile pentru obținerea vizelor, căutarea unui loc de muncă în străinătate și multe altele. Și asta a determinat, într-adevăr, moldovenii să plece peste hotare, în timp ce aceste locuri de muncă sunt ocupate de cetățeni ai altor țări, care sunt de acord cu astfel de condiții salariale”, a menționat Vaculovschi.

Sectoarele cele mai afectate

În prezent, ANOFM raportează peste 13.400 de locuri de muncă vacante în toată țara. Totuși, Vaculovschi susține că această cifră nu indică automat o dependență a economiei de forța de muncă străină, ci mai degrabă o problemă legată de atractivitatea salariilor.

„Aceste 13.000 de locuri de muncă nu reprezintă cel mai mare indicator. Pot exista și mai multe posturi vacante. Dar nu putem spune că Moldova a devenit deja dependentă de forța de muncă străină. Totul depinde de condițiile salariale – cât de atractive sunt locurile de muncă pentru moldoveni. Dacă salariile vor deveni mai atractive, moldovenii se vor întoarce și se vor integra pe piața muncii din Moldova”, consideră expertul.

Majoritatea lucrătorilor străini din Moldova sunt angajați în construcții, agricultură și servicii de livrare – domenii care se confruntă cu o lipsă acută de personal. La întrebarea dacă absența lor ar putea afecta activitatea unor întreprinderi, expertul respinge scenariul unui colaps imediat, dar confirmă tendințele regionale.

„Nu cred. Aceleași probleme existau și în țările europene, care de asemenea se confruntau cu anumite deficiențe de forță de muncă. Dar sunt acoperite de populația migrantă, fiindcă migrația, în ultimul timp, a căpătat niște proporții destul de mari, s-a intensificat și, pe an ce trece, ritmul migrației e în continuă creștere”, a remarcat expertul.

Integrarea lucrătorilor străini

Autoritățile au aprobat Programul național de integrare a străinilor pentru perioada 2025-2027, în contextul în care migrația economică ar urma să crească.

„Nu știu cât de pregătită este Republica Moldova pentru lucrători migranți, însă procesul de integrare a lucrătorilor migranți este o valoare europeană și noi, cu vocație europeană, suntem obligați să ne conformăm acestor reguli și să avem toate instrumentele și mecanismele de integrare a lucrătorilor migranți pe piața muncii din Republica Moldova”, a spus Vaculovschi, la Radio Moldova.

În ceea ce privește măsurile necesare pentru o integrare eficientă a lucrătorilor străini și prevenirea eventualelor abuzuri sau nereguli, Vaculovschi subliniază importanța reglementării stricte și a integrării sociale.

„În primul rând, migrația să fie reglementată și să beneficieze de toate instrumentele de protecție socială și incluziune socială. Și un alt moment la fel de important - când sunt invitate persoanele la noi sau vin să ocupe un loc de muncă, aceste persoane trebuie să-și justifice prezența lor în Republica Moldova. Locul de muncă nu ar trebui să facă concurență pentru un lucrător autohton”, a conchis expertul în piața muncii.

Numărul cetățenilor străini angajați în Republica Moldova este în creștere. Potrivit autorităților, aproximativ 5.000 de muncitori din alte state activează în prezent pe piața muncii din țară. În majoritatea cazurilor, aceștia beneficiază de salarii peste nivelul minim național, precum și de facilități suplimentare menite să le asigure integrarea și condiții mai bune de trai.