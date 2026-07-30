Moldova se află pe locul 60 în lume în ceea ce privește nivelul de utilizare a inteligenței artificiale.

Republica Moldova ocupă locul 60 în lume după nivelul de utilizare a inteligenței artificiale și depășește la acest capitol România, Ucraina, Belarus și Rusia.

Experții spun că noile tehnologii pot spori competitivitatea și eficiența economică.

„Acest lucru aduce un beneficiu uriaș. Pentru că inteligența artificială este o tehnologie revoluționară, care schimbă puternic modul în care trăim și modul în care vom trăi în continuare. Cu cât mai rapid și mai eficient vor folosi cetățenii această tehnologie, fie că vorbim despre studenți, funcționari publici, poliție, medicină și alte domenii ale societății, cu atât vom deveni mai dezvoltați”, a menționat specialistul în inteligență artificială Denis Zacon, citat de jurnal.md.

Potrivit unui studiu Microsoft privind nivelul de implementare a tehnologiilor bazate pe inteligență artificială în primul trimestru al acestui an, 18,5% din populația activă economic din Republica Moldova utilizează IA cel puțin 90 de minute pe lună. Totuși, utilizarea acestei tehnologii implică anumite riscuri.

„Există riscuri foarte serioase. De exemplu, halucinațiile. Mulți oameni nu înțeleg că inteligența artificială are un nivel destul de ridicat de erori și, prin urmare, consideră ca fiind veridic orice răspuns al acesteia, deși IA greșește într-adevăr adesea. Acesta este unul dintre riscuri. Al doilea — deepfake-urile”, explică specialistul în inteligență artificială.

La nivel global, rata de utilizare a IA a ajuns la 17,8% din populația activă economic. Liderii clasamentului sunt Norvegia, Irlanda, Franța, Spania, Marea Britanie și Țările de Jos.