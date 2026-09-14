Moldova s-a numărat printre țările Europei cu un trafic aerian record în această vară.

În această vară, paisprezece țări au înregistrat valori maxime zilnice din toate timpurile ale sosirilor și plecărilor. Printre acestea se numără Moldova.

Potrivit Eurocontrol, în plin sezon al vacanțelor de vară, din iulie până în august, cerul european a fost mai aglomerat ca niciodată, în pofida perturbărilor provocate de războiul din Orientul Mijlociu, scrie euronews.com.

Potrivit informațiilor oferite de organismul paneuropean pentru siguranța zborurilor, în Europa au fost efectuate, în medie, 35.959 de zboruri pe zi, cu 2,4% mai mult decât în 2025, iar vineri, 10 iulie, a fost înregistrat un record de 37.640 de zboruri.

În pofida creșterii numărului de zboruri pe întreg continentul, 72,6% dintre aeronave au sosit la timp, cu 1,2 puncte procentuale mai mult decât în 2025.

Franța și-a păstrat statutul de lider negativ în ceea ce privește întârzierile legate de problemele de gestionare a traficului aerian, revenindu-i 32% din toate întârzierile.

Deși Eurocontrol recunoaște că războiul dintre SUA și Iran a „afectat” actualul sezon turistic, conflictul i-a determinat, totodată, pe mulți europeni să-și petreacă vacanța pe propriul continent, pe care mulți îl consideră mai sigur.

Care destinații turistice au avut cel mai mult de câștigat

Raportul Eurocontrol publicat vineri arată că, din cauza conflictului, traficul a scăzut în Bulgaria, Ungaria și Turcia, în timp ce a fost înregistrată o „creștere semnificativă” a numărului de zboruri către țări precum Albania, Croația, Cipru, Grecia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia și Slovenia, iar în sud-vestul Europei se observă o „creștere continuă”.

Fluxul record de pasageri de pe aeroporturile Greciei a dus sistemul național de gestionare a traficului aerian la limită, în special în perioada de vârf a sezonului.

În această vară, paisprezece țări au înregistrat cele mai mari valori zilnice din istorie privind sosirile și plecările, printre acestea numărându-se Albania, Armenia, Georgia, Grecia, Irlanda, Italia, Republica Moldova, Macedonia de Nord, Muntenegru, Portugalia, Serbia, Slovacia, Spania și Turcia.

Mai multe companii aeriene și holdinguri din aviație au raportat, de asemenea, trafic record, printre acestea Aegean, Air Serbia, easyJet, Jet2.com, Pegasus, Royal Air Maroc, Ryanair, Sky Express, SunExpress, Turkish Airlines și Wizz Air.