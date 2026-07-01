Moldova reduce cooperarea cu CSI în domeniul editării de carte.

Parlamentul a aprobat în prima lectură denunțarea Acordului privind cooperarea în domeniul editării, distribuirii produselor de carte și poligrafiei în cadrul CSI, considerat depășit de autorități.

Inițiativa de denunțare a acordului a fost propusă de Ministerul Culturii și Ministerul Afacerilor Externe. Instituțiile menționează că documentul nu mai corespunde intereselor naționale ale Republicii Moldova și nevoilor actuale de dezvoltare a culturii și editării, scrie logos-pres.md.

Potrivit autorilor inițiativei, în cadrul integrării europene și diversificării cooperării internaționale, Moldova își va reorienta eforturile către platformele europene care oferă instrumente mai eficiente de susținere a culturii, educației, științei, industriilor creative și schimbului cultural internațional, precum „Orizont Europa” și „Europa Creativă”.

„În plus, schimbările geopolitice din regiune și situația internațională actuală au redus semnificativ relevanța și eficiența unor mecanisme de cooperare în cadrul CSI, inclusiv în domeniul culturii și editării. În special, acordul prevede schimbul de publicații tipărite între statele participante, ceea ce, în condițiile războiului din Ucraina, a devenit costisitor și puțin eficient. Totodată, Ucraina a început procedura de retragere din acest acord”, se arată în comunicatul Parlamentului.

Acordul propus pentru denunțare a fost semnat în 1995 de 12 state ale fostei Uniuni Sovietice.