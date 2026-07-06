Moldova pierde teren pe piața europeană a nucilor.

Republica Moldova se confruntă cu o scădere constantă a exporturilor de nuci către Uniunea Europeană.

În prima jumătate a anului 2026, cota de piață a nucilor moldovenești pe piața europeană a scăzut la 2,2% – cu un volum total de export de doar 1.700 de tone. În 2025, exporturile de nuci ale Moldovei au atins doar 3.690 de tone, ceea ce a reprezentat 2,5% din importurile totale ale acestui produs în UE. Acesta este cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu, transmite logos-pres.md.

Anterior, în perioada 2015-2019, Moldova deținea peste 11–15,3 % din piața de nuci din UE (cota maximă fiind atinsă în 2015), exportând aproximativ 9.000–10.000 de tone de miez de nuci anual. Pe întreaga perioadă analizată, adică din 2015 până în prezent, Moldova a livrat pe piața europeană 76.630 de tone de nuci, ceea ce reprezintă o cotă de piață medie de 6,8%.

Dinamica pieței indică faptul că Uniunea Europeană își diversifică sursele de import de nuci. Unii dintre furnizorii săi tradiționali (Chile, Ucraina, Moldova și alții) își pierd treptat, sau, în unele cazuri, rapid, avantajele competitive pe piața europeană. În același timp, China își consolidează pozițiile datorită volumelor mari și prețurilor competitive, iar SUA obțin avantaje de piață din noile mecanisme comerciale.