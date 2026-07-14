Moldova pierde populație: Comisia parlamentară a elaborat recomandări pentru Guvern.

Migrația, scăderea natalității și îmbătrânirea populației sunt printre cele mai grave probleme ale Republicii Moldova, având un impact semnificativ asupra economiei și domeniului social.

Despre aceasta a declarat președintele Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului și Relații Interetnice, Grigore Novac, transmite rupor.md.

Potrivit acestuia, după audierile parlamentare, comisia a pregătit recomandări pentru Guvern, menite să sprijine revenirea cetățenilor din diasporă și să reducă consecințele declinului demografic.

La o conferință de presă, deputatul a prezentat concluziile controlului parlamentar privind impactul migrației asupra drepturilor fundamentale ale omului. El a subliniat că emigrația, scăderea natalității și îmbătrânirea populației afectează direct piața muncii, sistemele de protecție socială, sănătatea și educația, precum și dezvoltarea comunităților locale.

Grigore Novac s-a referit la datele Biroului Național de Statistică, conform cărora numărul populației cu reședință permanentă s-a redus cu aproximativ 320.000 de persoane față de anul 2019. Totodată, datele recensământului populației din 2024 arată că în mai multe localități numărul locuitorilor a scăzut semnificativ, iar unele teritorii se confruntă cu procese serioase de depopulare.

Printre recomandările pregătite de comisia parlamentară se numără elaborarea unui plan național de susținere a revenirii cetățenilor din diasporă, precum și reducerea barierelor birocratice pentru reintegrarea acestora.

De asemenea, comisia propune crearea unui mecanism de coordonare a procesului de revenire a cetățenilor și elaborarea unor politici de stat orientate spre combaterea declinului demografic și reducerea sărăciei.

Grigore Novac a îndemnat autoritățile să ia măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de viață în țară și să creeze condiții care să stimuleze cetățenii să rămână în Moldova sau să revină acasă.