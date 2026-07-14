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rupor.md logorupor
14 Iulie 2026, 15:13
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Moldova pierde populație: Comisia parlamentară a elaborat recomandări pentru Guvern

Migrația, scăderea natalității și îmbătrânirea populației sunt printre cele mai grave probleme ale Republicii Moldova, având un impact semnificativ asupra economiei și domeniului social.

Moldova pierde populație: Comisia parlamentară a elaborat recomandări pentru Guvern.
Moldova pierde populație: Comisia parlamentară a elaborat recomandări pentru Guvern.

Despre aceasta a declarat președintele Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului și Relații Interetnice, Grigore Novac, transmite rupor.md.

Potrivit acestuia, după audierile parlamentare, comisia a pregătit recomandări pentru Guvern, menite să sprijine revenirea cetățenilor din diasporă și să reducă consecințele declinului demografic.

La o conferință de presă, deputatul a prezentat concluziile controlului parlamentar privind impactul migrației asupra drepturilor fundamentale ale omului. El a subliniat că emigrația, scăderea natalității și îmbătrânirea populației afectează direct piața muncii, sistemele de protecție socială, sănătatea și educația, precum și dezvoltarea comunităților locale.

Grigore Novac s-a referit la datele Biroului Național de Statistică, conform cărora numărul populației cu reședință permanentă s-a redus cu aproximativ 320.000 de persoane față de anul 2019. Totodată, datele recensământului populației din 2024 arată că în mai multe localități numărul locuitorilor a scăzut semnificativ, iar unele teritorii se confruntă cu procese serioase de depopulare.

Printre recomandările pregătite de comisia parlamentară se numără elaborarea unui plan național de susținere a revenirii cetățenilor din diasporă, precum și reducerea barierelor birocratice pentru reintegrarea acestora.

De asemenea, comisia propune crearea unui mecanism de coordonare a procesului de revenire a cetățenilor și elaborarea unor politici de stat orientate spre combaterea declinului demografic și reducerea sărăciei.

Grigore Novac a îndemnat autoritățile să ia măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de viață în țară și să creeze condiții care să stimuleze cetățenii să rămână în Moldova sau să revină acasă.

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