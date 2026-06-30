Moldova ocupă locul 7 în lume după numărul de femei deputate.

Republica Moldova ocupă una dintre primele poziții la nivel mondial în ceea ce privește reprezentarea politică a femeilor, situându-se pe locul 7 în clasamentul global privind egalitatea de gen.

Despre acest lucru a anunțat organizația UN Women Moldova. Datele sunt dedicate Zilei Internaționale a Parlamentarismului, scrie logos-pres.md.

În prezent, țara noastră înregistrează cel mai înalt nivel de reprezentare politică a femeilor din istoria sa, în legislativul de la Chișinău activând 41 de femei deputate. Această performanță plasează Moldova cu mult peste media globală, unde femeile reprezintă doar 27,5% din totalul parlamentarilor în 2026.

Un rol esențial în consolidarea acestui progres îl are Platforma Deputatelor din Parlamentul Republicii Moldova, Legislatura a XII-a. Lansată cu sprijinul UN Women Moldova, platforma oferă un spațiu de colaborare și dialog, promovând leadershipul politic feminin și elaborarea de politici publice sensibile la dimensiunea de gen. Organizația subliniază că parlamentele incluzive și reprezentative sunt vitale pentru construirea unei societăți democratice care răspunde nevoilor tuturor cetățenilor.

„Dincolo de cifre, multe femei din Moldova care activează în politică continuă să se confrunte cu hărțuire și remarci ofensatoare, excludere din procesele de decizie sau acces inegal la resurse, împiedicându-le în exercitarea mandatului lor. Pentru a asigura participarea deplină și egală a femeilor, parlamentele trebuie să ofere un exemplu prin mecanisme eficiente de prevenire și combatere a hărțuirii sexuale, discriminării și violenței”, se arată într-un mesaj al UN Women Moldova.

Ziua Parlamentarismului: deputații și studenții s-au reunit

Cu ocazia Zilei Internaționale a Parlamentarismului, marcată la 30 iunie, sala de ședințe plenare a Legislativului de la Chișinău a găzduit concursul educațional „Misiunea Parlamentului”, eveniment care a reunit deputați și studenți ai Universității de Stat din Moldova (USM) în cadrul unor echipe mixte. Tinerii și-au testat cunoștințele despre democrație și integrare europeană și au elaborat slogane dedicate Strategiei „Moldova Europeană 2030”.

Inițiativa a fost organizată în parteneriat cu Asociația Jocurilor Intelectuale din Moldova (IQ Games) și Biroul Parlamentului European pentru relații cu țările Parteneriatului Estic. Ca premiu principal, echipa câștigătoare a primit invitația de a participa la următoarea ședință plenară a Parlamentului.