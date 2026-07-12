Moldova, mai aproape de Bhutan decât de Europa la gradul de urbanizare.

Republica Moldova se numără printre statele cu cel mai redus grad de urbanizare la nivel mondial.

Potrivit ediției 2025 a clasamentului privind nivelul de urbanizare, publicat de Departamentul pentru Afaceri Economice și Sociale al Organizației Națiunilor Unite (ONU), doar 44% din populația țării locuiește în mediul urban, transmite bani.md.

Cu acest rezultat, Republica Moldova ocupă locul 165 în clasamentul global și este devansată de majoritatea statelor europene situându-se în apropierea unor țări precum Egiptul (43%), Bhutan (43%) și Maldive (42%).

În regiune, Republica Moldova este în urma Ucrainei, unde 70% din populație locuiește în orașe, a României (52%), Bulgariei (74%), Rusiei (75%) și Belarusului (79%). La nivel european, doar câteva state înregistrează niveluri comparabile sau mai reduse de urbanizare.

La polul opus al clasamentului se află Bahrain, Singapore, Monaco, Hong Kong, Kuweit și alte teritorii sau state unde populația este aproape integral urbană, cu ponderi de 100% sau apropiate de acest nivel.

Raportul ONU explică faptul că gradul de urbanizare reprezintă ponderea populației care locuiește în localități clasificate drept urbane, conform definițiilor naționale. Indicatorul este utilizat pe scară largă pentru evaluarea nivelului de dezvoltare economică și socială, întrucât urbanizarea este asociată, de regulă, cu industrializarea, dezvoltarea serviciilor și creșterea productivității economice.

La nivel mondial, aproximativ 58% din populația planetei trăiește în orașe, iar ONU estimează că această pondere va continua să crească în următoarele decenii, pe măsură ce populația se concentrează tot mai mult în centrele urbane.