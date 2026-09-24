Moldova intenționează să introducă noi reguli pentru produsele din tutun și țigările electronice

Avertismentele de pe pachetele de țigări s-ar putea schimba, iar producătorii vor avea noi obligații de informare a consumatorilor.

Parlamentul a examinat în prima lectură proiectul de lege privind controlul tutunului, elaborat de Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Sănătate Publică, transmite noi.md

Proiectul prevede că avertismentele privind efectele nocive asupra sănătății de pe ambalajele produselor din tutun vor deveni mai vizibile. Denumirile și mărcile comerciale nu le vor putea acoperi sau reduce vizibilitatea acestora.

Printre noile mesaje propuse se numără avertismente precum „Fumatul provoacă cancer al cavității bucale și al gâtului”, „Fumatul poate ucide fătul nenăscut” și „Fumul dumneavoastră le face rău copiilor, familiei și prietenilor dumneavoastră”.

Reguli suplimentare vor viza și produsele conexe din tutun. Pe ambalajele țigărilor electronice și ale flacoanelor de reumplere va trebui să fie indicată informația despre ingrediente, arome, cantitatea de nicotină eliberată pe doză și numărul lotului.

Va fi inclusă, de asemenea, recomandarea de a păstra aceste produse într-un loc inaccesibil copiilor. Proiectul oferă totodată Guvernului posibilitatea de a interzice vânzarea anumitor produse din tutun în cazul în care cercetările științifice vor demonstra că anumite adaosuri le intensifică semnificativ efectul toxic sau potențialul de dependență.

Noile prevederi fac parte din procesul de armonizare a legislației Republicii Moldova cu normele Uniunii Europene. Proiectul de lege urmează să fie examinat în a doua lectură, iar cea mai mare parte a prevederilor va intra în vigoare după aderarea Republicii Moldova la UE.