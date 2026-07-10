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rupor.md logorupor
10 Iulie 2026, 08:26
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Moldova intenționează să introducă noi reguli pentru angajarea funcționarilor publici

Sistemul de selecție și control al activității funcționarilor publici din organele centrale de putere va fi modificat, iar pensionarilor li se va permite să rămână la serviciu până la 7 ani, primind simultan pensia și salariul.

Moldova intenționează să introducă noi reguli pentru angajarea funcționarilor publici.
Moldova intenționează să introducă noi reguli pentru angajarea funcționarilor publici.

Proiectul de lege destinat combaterii crizei de personal și alinierii sistemului la standardele UE a fost aprobat de Parlament în prima lectură, transmite rupor.md.

Reforma urmărește rezolvarea deficitului de personal în ministere și agenții, unde în prezent jumătate din posturi sunt vacante. Rata de ocupare a funcțiilor este de doar 49,5%. Noul mecanism de angajare va fi testat în regim pilot în anii 2027–2028, după modelul României, Albaniei și țărilor baltice. În prima etapă, testarea generală a candidaților va fi realizată de Cancelaria de Stat, iar interviul specializat va rămâne responsabilitatea agenției respective. Cetățenii UE vor putea candida acum pentru funcții publice în Moldova.

În plus, autoritățile au decis să prelungească până la șapte ani perioada în care pensionarii pot ocupa funcții publice. Conform legii, acești angajați vor putea primi simultan salariul de la locul de muncă și pensia legală.

Totodată, proiectul înăsprește cerințele privind comportamentul persoanelor cu funcții înalte și al angajaților din cabinetele acestora. Se introduc criterii suplimentare de integritate și se intensifică controlul asupra restricțiilor după încetarea mandatului. Pentru prevenirea încălcărilor, soluționarea plângerilor și aplicarea sancțiunilor, va fi creată Comisia Națională de Etică și Consiliul Consultativ de Etică.

Inițiativa legislativă a fost elaborată de Cancelaria de Stat împreună cu Ministerul Justiției, Autoritatea Națională de Integritate și Centrul Național Anticorupție. Documentul este întocmit în conformitate cu Strategia de reformă a administrației publice pentru 2023–2030 și recomandările organismului anticorupție al Consiliului Europei (GRECO). Pentru a intra în vigoare, documentul trebuie să treacă de a doua lectură.

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