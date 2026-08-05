Moldova încearcă să obțină undă verde pentru exportul mierii în China.

Republica Moldova încearcă să obțină aprobarea autorităților chineze pentru exportul mierii de albine pe piața din China.

Subiectul a fost discutat în cadrul unei întrevederi dintre ambasadorul Republicii Moldova la Beijing, Petru Frunze, și directorul general adjunct al Departamentului pentru Afaceri Europene și Asia Centrală din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Populare Chineze, Mao Wenchong.

Potrivit ambasadorului, el a cerut părții chineze să accelereze procedurile pentru admiterea unui număr mai mare de produse agroalimentare moldovenești pe piața din China, inclusiv să finalizeze semnarea protocolului fitosanitar necesar pentru exportul de miere, transmite logos-pres.md.

Petru Frunze a ridicat, de asemenea, problema dezechilibrului comercial dintre cele două țări, subliniind necesitatea majorării volumelor exportului moldovenesc către China. În plus, el a pledat pentru semnarea unui acord între guvernele Republicii Moldova și Chinei privind asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal, care, în opinia sa, va contribui la simplificarea procedurilor comerciale și la extinderea cooperării dintre țări.

În timpul întrevederii au fost discutate și participarea Republicii Moldova cu un stand național la Expoziția Internațională Chineză de Importuri de la Shanghai, proiectele de asistență financiară nerambursabilă din partea Chinei, precum și dezvoltarea cooperării în domeniul turismului.

Potrivit ambasadorului, reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe al Chinei au declarat că sunt pregătiți să continue sprijinul în căutarea soluțiilor pentru extinderea accesului produselor moldovenești pe piața din China și dezvoltarea cooperării în sfera turismului.