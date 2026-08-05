theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
logos.press.md logologos
5 August 2026, 09:09
3 271
Copiază linkul
Link copiat

Moldova încearcă să obțină undă verde pentru exportul mierii în China

Republica Moldova încearcă să obțină aprobarea autorităților chineze pentru exportul mierii de albine pe piața din China.

Moldova încearcă să obțină undă verde pentru exportul mierii în China.
Moldova încearcă să obțină undă verde pentru exportul mierii în China.

Subiectul a fost discutat în cadrul unei întrevederi dintre ambasadorul Republicii Moldova la Beijing, Petru Frunze, și directorul general adjunct al Departamentului pentru Afaceri Europene și Asia Centrală din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Populare Chineze, Mao Wenchong.

Potrivit ambasadorului, el a cerut părții chineze să accelereze procedurile pentru admiterea unui număr mai mare de produse agroalimentare moldovenești pe piața din China, inclusiv să finalizeze semnarea protocolului fitosanitar necesar pentru exportul de miere, transmite logos-pres.md.

Petru Frunze a ridicat, de asemenea, problema dezechilibrului comercial dintre cele două țări, subliniind necesitatea majorării volumelor exportului moldovenesc către China. În plus, el a pledat pentru semnarea unui acord între guvernele Republicii Moldova și Chinei privind asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal, care, în opinia sa, va contribui la simplificarea procedurilor comerciale și la extinderea cooperării dintre țări. 

În timpul întrevederii au fost discutate și participarea Republicii Moldova cu un stand național la Expoziția Internațională Chineză de Importuri de la Shanghai, proiectele de asistență financiară nerambursabilă din partea Chinei, precum și dezvoltarea cooperării în domeniul turismului. 

Potrivit ambasadorului, reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe al Chinei au declarat că sunt pregătiți să continue sprijinul în căutarea soluțiilor pentru extinderea accesului produselor moldovenești pe piața din China și dezvoltarea cooperării în sfera turismului.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
logos.press.md logologos
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici