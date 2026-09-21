theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
21 Septembrie 2026, 08:44
20 587
Copiază linkul
Link copiat

Moldova, în pragul unei schimbări bruște a vremii: La nord se va răci brusc cu 10 grade

Luni, 21 septembrie, în Moldova va începe o schimbare bruscă a condițiilor meteorologice. Așa cum au prognozat meteorologii, schimbarea semnificativă a vremii va afecta deocamdată raioanele de nord ale țării.

Moldova, în pragul unei schimbări bruște a vremii: La nord se va răci brusc cu 10 grade.
Moldova, în pragul unei schimbări bruște a vremii: La nord se va răci brusc cu 10 grade.

În nord, temperatura pe timp de zi va fi cu aproximativ 10 grade mai scăzută decât în weekendul trecut. Aici sunt prognozate ploi, iar regimul termic va deveni considerabil mai tomnatic, scrie rupor.md.

Vremea va fi instabilă și din punctul de vedere al altor indicatori. Vântul își va schimba direcția de câteva ori pe parcursul zilei, iar intensitatea sa va varia de la calm total până la rafale destul de puternice, aproape de furtună.

Presiunea atmosferică va rămâne scăzută și va fi de aproximativ 740 mm coloană de mercur.

În nordul Moldovei, aerul se va încălzi până la +11…+16 °C. În raioanele centrale va fi considerabil mai cald — +12…+25 °C. În sudul țării sunt prognozate +14…+26 °C. La Chișinău, temperatura va fi de +14…+24 °C.

Astfel, pe 21 septembrie, locuitorii diferitelor regiuni ale Moldovei vor resimți un contrast pronunțat. În timp ce în sud se va menține o căldură aproape estivală, nordul țării va fi deja sub influența vremii răcoroase și ploioase.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici