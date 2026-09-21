Moldova, în pragul unei schimbări bruște a vremii: La nord se va răci brusc cu 10 grade.

Luni, 21 septembrie, în Moldova va începe o schimbare bruscă a condițiilor meteorologice. Așa cum au prognozat meteorologii, schimbarea semnificativă a vremii va afecta deocamdată raioanele de nord ale țării.

În nord, temperatura pe timp de zi va fi cu aproximativ 10 grade mai scăzută decât în weekendul trecut. Aici sunt prognozate ploi, iar regimul termic va deveni considerabil mai tomnatic, scrie rupor.md.

Vremea va fi instabilă și din punctul de vedere al altor indicatori. Vântul își va schimba direcția de câteva ori pe parcursul zilei, iar intensitatea sa va varia de la calm total până la rafale destul de puternice, aproape de furtună.

Presiunea atmosferică va rămâne scăzută și va fi de aproximativ 740 mm coloană de mercur.

În nordul Moldovei, aerul se va încălzi până la +11…+16 °C. În raioanele centrale va fi considerabil mai cald — +12…+25 °C. În sudul țării sunt prognozate +14…+26 °C. La Chișinău, temperatura va fi de +14…+24 °C.

Astfel, pe 21 septembrie, locuitorii diferitelor regiuni ale Moldovei vor resimți un contrast pronunțat. În timp ce în sud se va menține o căldură aproape estivală, nordul țării va fi deja sub influența vremii răcoroase și ploioase.