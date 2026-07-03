Moldova extinde cooperarea cu FAO în domeniul agriculturii digitale.

Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare au participat la Conferința Globală privind Agricultura Inteligentă, desfășurată între 1 și 3 iulie la sediul FAO din Roma.

În centrul discuțiilor au fost tehnologiile digitale, monitorizarea riscurilor climatice și sistemele moderne de sprijin pentru sectorul agricol. Moldova a fost reprezentată la forum de secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Andrian Digolian, împreună cu reprezentanți ai Organizației pentru Alimentație și Agricultură a ONU (FAO) în Moldova și ai Serviciului Hidrometeorologic de Stat, scrie logos-pres.md.

Forumul a reunit reprezentanți ai guvernelor, organizațiilor internaționale, instituțiilor științifice și mediului de afaceri pentru a discuta utilizarea tehnologiilor digitale, analiza datelor și soluții inovatoare în dezvoltarea unor sisteme agroalimentare competitive, durabile și ecologice.

Dezvoltarea monitorizării digitale

În cadrul conferinței, delegația moldovenească a avut întâlniri de lucru cu directorul adjunct general al FAO și reprezentantul regional al organizației, Viorel Guțu, precum și cu specialiști din subdiviziunile responsabile de gestionarea resurselor de teren și apă, investiții, tehnologii geospațiale, monitorizarea secetei și a climei.

O atenție deosebită a fost acordată sistemelor de avertizare timpurie și platformei Agricultural Stress Index System (ASIS), utilizată pentru monitorizarea impactului secetei asupra culturilor agricole prin date satelitare.

Potrivit MAIA, participarea la conferință a permis discutarea dezvoltării cooperării în domeniul monitorizării digitale a agriculturii, gestionării riscurilor climatice și implementării serviciilor informaționale moderne pentru fermierii moldoveni.