Moldova duce lipsă de peste 1.200 de lucrători medicali, iar fiecare al doilea medic are peste 55 de ani.

Sistemul de sănătate al Republicii Moldova se confruntă cu un deficit de 1.225 de lucrători medicali, iar situația este agravată de îmbătrânirea personalului din acest domeniu.

Potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Gasnaș, fiecare al doilea medic are peste 55 de ani, în timp ce doar fiecare al optulea are sub 35 de ani, transmite ipn.md.

Deși în ultimii ani a crescut numărul medicilor raportat la populație, această dinamică nu indică neapărat o îmbunătățire a situației din sistem. Potrivit ministrului, acest lucru se explică în primul rând prin scăderea numărului populației.

„Dacă în 2020 reveneau 47,2 medici la 10 mii de locuitori, acum avem 51,7 medici la 10 mii de locuitori. Însă problema nu este că numărul medicilor a crescut, ci că populația a scăzut”, a declarat ministrul Sănătății în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune TVR Moldova.

Oficialul a menționat că îmbătrânirea personalului medical rămâne una dintre principalele probleme ale sistemului. „Fiecare al doilea medic are peste 55 de ani. Fiecare al cincilea are peste 65 de ani, iar fiecare al optulea are sub 35 de ani. Aceasta înseamnă că avem nu doar problema deficitului de medici, ci și problema transmiterii ștafetei între generații. Deficitul de cadre medicale constituie 1 225 de persoane”, a explicat Alexandru Gasnaș.

Cel mai mare deficit se atestă la anumite specialități. În primul rând, sunt necesari medicii de familie, urmați de specialiștii în terapie intensivă și radiologie. „Avem nevoie de medici de familie, pentru ei sunt disponibile cele mai multe locuri vacante. De asemenea, există un deficit de specialiști în terapie intensivă. Pe locul trei se află specialiștii în radiologie”, a adăugat ministrul.