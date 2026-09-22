Moldova ar fi putut primi 250.000 de dolari de la SUA pentru a primi 100 de cetățeni străini deportați.

Republica Moldova s-a alăturat programului american de deportare a străinilor aflați ilegal în SUA și ar fi putut primi pentru aceasta 250.000 de dolari.

Despre acest lucru scrie The Washington Post în cadrul unei ample investigații The Deportation Project, realizată împreună cu mai multe instituții media internaționale, relatează Europa Liberă.

Potrivit publicației, administrația lui Donald Trump a plătit sau a promis să plătească circa 410 milioane de dolari în cadrul unor acorduri cu 31 de țări, în principal din Asia și Africa. Aceste state au acceptat să primească migranți din țări terțe, identificați în SUA fără documentele necesare.

Mexicul și Republica Moldova au devenit singurele țări care au răspuns solicitării autorilor investigației. Ambele țări au declarat că nu au încheiat acorduri oficiale semnate cu administrația SUA, însă au acceptat să primească cetățeni ai unor țări terțe.

„Documentele Departamentului de Stat arată că Republica Moldova are un acord prin care se obligă să primească până la 100 de migranți din fostele republici sovietice, fără antecedente penale, și ar putea primi 250.000 de dolari din partea SUA. Republica Moldova a solicitat recent suspendarea acordului, după reacția negativă a opiniei publice”, scrie The Washington Post, citând o sursă informată.

Pe 11 septembrie, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a comunicat că, de la începutul anului, în republică au sosit din SUA 31 de cetățeni străini care au depășit termenul de ședere în Statele Unite. Toți sunt cetățeni ai unor state din fosta URSS, cu care Republica Moldova are regim fără vize pentru șederi de scurtă durată.

La data de 10 septembrie, 27 dintre aceste persoane părăsiseră deja teritoriul Republicii Moldova. Alte patru rămâneau în țară: doi cetățeni ai Georgiei și doi cetățeni ai Rusiei.

Totodată, comunicatul MAE nu preciza în baza cărei înțelegeri au ajuns în Republica Moldova cetățenii străini deportați, cine a inițiat o asemenea schemă și ce beneficii ar fi putut obține republica de pe urma acesteia.

Instituția a menționat doar că „toate măsurile întreprinse de autoritățile Republicii Moldova sunt realizate cu respectarea legislației naționale și a angajamentelor internaționale relevante, inclusiv a normelor privind protecția drepturilor fundamentale ale omului”.

Autoritățile moldovenești nu au comentat deocamdată informațiile The Washington Post privind existența unui acord informal cu SUA și posibila plată în valoare de 250 de mii de dolari. Nici Ambasada SUA la Chișinău nu a oferit comentarii.

Europa Liberă a solicitat explicații suplimentare și promite să le publice după primirea unui răspuns.