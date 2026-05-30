moldova1.md
30 Mai 2026, 12:00
6
Moldova actualizează documentele după standardele UE: după buletine și permise vor introduce pașapoarte noi

Republica Moldova schimbă treptat principalele documente de identitate, de la cărțile de identitate și permisele de conducere la pașapoarte.

Șeful Agenției Servicii Publice (ASP), Mircea Eșanu, afirmă că acest proces urmărește atât creșterea securității documentelor, cât și adaptarea lor la standardele europene, transmite moldova1.md

„Anunțăm constant noi tipuri de documente. Am început cu cartea de identitate aproximativ în aprilie anul trecut. Ne apropiem de pragul de 400.000 de cărți de identitate emise gratuit, ceea ce este un indicator foarte bun. După aceasta am lansat noile certificate de înmatriculare a vehiculelor, am introdus noul permis de ședere, acum am lansat noile permise de conducere, iar toamna va urma un nou tip de pașaport”, a declarat Mircea Eșanu în cadrul unei emisiuni la postul Jurnal TV.

Schimbarea documentelor este necesară deoarece tehnologiile folosite de falsificatori devin tot mai accesibile, iar statele europene recomandă actualizarea periodică a documentelor, spune șeful ASP.

„Toate instituțiile internaționale recomandă foarte clar să se actualizeze aceste tipuri de documente la fiecare cinci ani. Tehnologiile de imprimare, vopselele, mașinile de tipărit devin tot mai accesibile, iar important este să dezvoltăm tehnologii noi, care încă nu sunt accesibile falsificatorilor. În cazul nostru, am legat aceste schimbări de procesul de integrare europeană”, a spus Eșanu.

Din 28 mai a fost pus în circulație și noul model de permis de conducere, care include 46 de elemente de protecție și un cod QR, cu ajutorul căruia documentul poate fi verificat instantaneu, inclusiv în străinătate.

„Practic, facem falsificarea imposibilă sau foarte dificilă. Majoritatea încercărilor de falsificare sunt legate tocmai de permisele de conducere, nu de pașapoarte sau cărți de identitate. Un polițist în Germania sau Spania va putea verifica instantaneu autenticitatea permisului. Am plasat pe verso un cod QR care citește toate informațiile din registru și afișează fotografia, categoriile, restricțiile, precum și informații despre dacă permisul a fost suspendat sau retras”, a explicat șeful ASP.

Potrivit acestuia, primele 300 de permise noi au fost deja emise, însă documentele valabile rămân în vigoare până la expirarea termenului și nu trebuie schimbate înainte de termenul stabilit. Totodată, persoanele care au deja o fotografie actualizată în sistemul ASP vor putea depune o cerere online pentru schimbarea permisului de conducere.

