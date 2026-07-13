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logos.press.md logologos
13 Iulie 2026, 19:15
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Moldova a simplificat admiterea refugiaților ucraineni în instituțiile de învățământ profesional tehnic

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a simplificat procedura de admitere a refugiaților ucraineni în instituțiile de învățământ profesional-tehnic din Moldova pentru anul de studii 2023–2024.

Moldova a simplificat admiterea refugiaților ucraineni în instituțiile de învățământ profesional tehnic.
Moldova a simplificat admiterea refugiaților ucraineni în instituțiile de învățământ profesional tehnic.

În special, la depunerea documentelor nu va mai fi necesară traducerea legalizată a actelor de studii, transmite logos-pres.md.

Despre noile condiții au informat reprezentanții ministerului în cadrul unei întâlniri informative cu participarea organizațiilor societății civile ucrainene, partenerilor internaționali și conducătorilor colegiilor, școlilor profesionale și centrelor de excelență.

Conform explicațiilor MEC, refugiații ucraineni vor putea participa la concursul pentru locurile cu plată în aceleași condiții financiare ca și cetățenii Republicii Moldova, achitând studiile conform tarifelor în vigoare pentru cetățenii țării.

În plus, ministerul a recomandat comisiilor de admitere să renunțe la cerința de a prezenta traduceri legalizate ale actelor de studii. Pentru verificarea autenticității diplomelor și certificatelor ucrainene, instituțiile de învățământ au primit un instrument electronic oficial care permite efectuarea acestei verificări fără proceduri suplimentare din partea candidaților.

Potrivit șefului Direcției politici în domeniul învățământului profesional-tehnic din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, Silviu Gîncă, măsurile adoptate urmăresc eliminarea barierelor administrative și extinderea accesului refugiaților ucraineni la învățământul profesional și integrarea ulterioară pe piața muncii.

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