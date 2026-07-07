Moldova a plătit peste 370.000 de euro în baza hotărârilor CEDO pentru anul trecut.

Anul trecut, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a emis 48 de hotărâri în cazuri care privesc Republica Moldova.

În 45 dintre cazuri, instanța a constatat 73 de încălcări ale Convenției Europene a Drepturilor Omului, majoritatea legate de dreptul la un proces echitabil. De asemenea, pentru prima dată au fost înregistrate încălcări privind interzicerea sclaviei și a muncii forțate. Aceste date au fost prezentate în cadrul audierilor publice organizate de Comisia parlamentară pentru drepturile omului și relațiile interetnice, informează rupor.md.

Potrivit raportului, problemele identificate se referă la procesele judiciare excesiv de îndelungate, accesul la justiție, stabilitatea raporturilor juridice și neexecutarea hotărârilor judecătorești definitive. Totodată, au fost înregistrate 21 de cazuri de încălcare a dreptului la protecția proprietății, șapte încălcări ale dreptului la respectarea vieții private și de familie, precum și încălcări legate de interzicerea tratamentului inuman sau degradant și dreptul la un remediu eficient.

Reprezentanta Ministerului Justiției, Doina Maimescu, a precizat că faptele examinate de CEDO în 2025 au avut loc în perioada 2011-2022, iar multe cazuri reflectă probleme sistemice acumulate de-a lungul anilor. Ea a menționat că anul trecut Republica Moldova a ocupat locul cinci printre statele membre ale Consiliului Europei după numărul hotărârilor emise de CEDO.

Președintele Comisiei pentru drepturile omului și relațiile interetnice, Grigore Novac, a declarat că deciziile CEDO confirmă caracterul structural al problemelor cu care se confruntă Moldova, în special în domeniul justiției. Potrivit acestuia, numărul impresionant de cazuri legate de tergiversarea proceselor și neexecutarea hotărârilor judecătorești indică necesitatea îmbunătățirii mecanismelor interne de protecție juridică.

Conform datelor CEDO, anul trecut Republica Moldova a plătit aproximativ 373.000 de euro ca despăgubiri stabilite de instanță. Totodată, au fost inițiate două acțiuni regresive și au fost trimise cinci sesizări către Consiliul Superior al Magistraturii privind posibile încălcări disciplinare din partea unor judecători.