Moldova a ocupat locul opt în lume după nivelul conexiunii la Internet.

Republica Moldova ocupă locul opt la nivel global potrivit Indicelui conectivității la internet, realizat de Saily, aplicația eSIM pentru călătorii dezvoltată de NordVPN.

Pentru al doilea an consecutiv, indicele a evaluat 97 de țări din perspectiva securității cibernetice, calității, accesibilității și libertății internetului. Împreună, aceste criterii reunesc numeroși indicatori care permit evaluarea performanței infrastructurii de Internet, scrie jurnal.md

Clasamentul este dominat în continuare de Europa Occidentală și de Nord: Franța, Țările de Jos, Austria, Luxemburg, Finlanda, Germania și Regatul Unit.

Republica Moldova a înregistrat cea mai spectaculoasă ascensiune din întregul indice în acest an, urcând 53 de poziții, de pe locul 61 pe locul opt. Principalul factor a fost extinderea spectaculoasă a libertății Internetului, criteriu la care Republica Moldova ocupă acum locul nouă la nivel mondial, alături de o accesibilitate remarcabilă, capitol la care ocupă locul 12.

Domeniile în care Republica Moldova mai are de recuperat sunt securitatea cibernetică (locul 49) și calitatea Internetului (locul 50), ambele situându-se la mijlocul clasamentului. La baza acestei ascensiuni remarcabile stau, potrivit experților, îmbunătățirile semnificative în ceea ce privește deschiderea mediului online și costurile avantajoase.

„Ascensiunea Republicii Moldova este cea mai remarcabilă din întregul indice: un salt de 53 de poziții, susținut de îmbunătățirea spectaculoasă a libertății Internetului și de unele dintre cele mai accesibile tarife pentru date mobile din lume. Este dovada că o țară își poate transforma rapid conectivitatea și poate deveni o destinație prietenoasă pentru călătorii care vor să rămână conectați online”, afirmă Vykintas Maknickas, CEO al Saily.

Europa domină primele poziții din clasamentul global. Treisprezece dintre primele cincisprezece țări cu cea mai bună conectivitate la internet sunt europene, iar primele trei, Estonia, Lituania și Danemarca, reprezintă exemple de infrastructuri digitale performante și echilibrate.

Chile completează topul primelor cincisprezece țări, fiind singurul reprezentant al Americii Latine la acest nivel, înregistrând performanțe apropiate de cele ale statelor europene. Această țară se detașează considerabil de restul regiunii și oferă un model pe care alte state latino-americane l-ar putea urma.

Ultimele trei locuri în clasament sunt ocupate de Venezuela, Zimbabwe și Camerun.