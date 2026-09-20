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logos-press.md logologos-press
20 Septembrie 2026, 08:49
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Moldova a ieșit din top 10 în clasamentul FEM privind egalitatea de gen

La nivel global, indicele parității de gen a ajuns la 69,2%, în creștere cu 0,4 puncte procentuale față de ediția precedentă.

Moldova a ieșit din top 10 în clasamentul FEM privind egalitatea de gen.
Moldova a ieșit din top 10 în clasamentul FEM privind egalitatea de gen.

Însă, în asemenea ritmuri de „egalizare de gen”, lumea va mai avea nevoie de încă 120 de ani pentru a elimina complet decalajul de gen. Aceasta este concluzia raportului aniversar, al 20-lea, al Forumului Economic Mondial (FEM) „Decalajul global de gen 2026” (Global Gender Gap Report-2026). Documentul a fost publicat pe 16 septembrie, transmite logos-pres.md

Studiul evaluează situația din 145 de țări în funcție de patru direcții-cheie: oportunități economice, acces la educație, sănătate și drepturi politice.

Republica Moldova ocupă locul 15 în clasamentul din 2026, cu un indice al parității de gen de 79,1%. Comparativ cu ediția din 2025, țara a coborât opt poziții. Anul trecut, Republica Moldova a intrat pentru prima dată în top 10, clasându-se pe locul 7.

Raportul subliniază că extinderea drepturilor și oportunităților politice ale femeilor a înregistrat progrese după 2006, însă din 2016 această tendință s-a inversat.

În plus, deși femeile ocupă funcții de conducere de vârf în mediul de afaceri, ele rămân în continuare insuficient reprezentate în posturile cu cea mai mare influență economică și politică. Femeile dețin 19,1% din funcțiile de conducere de vârf, iar doar una din zece funcții ministeriale ocupate de femei se încadrează în categoria celor mai influente.

De asemenea, femeile reprezintă mai puțin de o cincime dintre specialiștii în ingineria inteligenței artificiale și rămân insuficient reprezentate la toate nivelurile de conducere în companiile care activează în domeniul IA.

Liderii clasamentului

Islanda se menține pe primul loc pentru al 17-lea an consecutiv, cu 93% din decalajul de gen eliminat.

În top 10 au mai intrat Finlanda (87,2%), Norvegia (85,7%), Namibia (84,5%), Regatul Unit (84,2%), Noua Zeelandă (82,8%), Suedia (82,3%), Australia (81,9%, care a intrat pentru prima dată în top 10), Germania (81,7%) și Irlanda (81,4%).

Este de remarcat faptul că vecinii noștri s-au clasat la mijlocul clasamentului și sunt mult în urma Moldovei în ceea ce privește egalitatea de gen. Ucraina s-a clasat pe locul 56, Bulgaria pe locul 80, iar România pe locul 97. Rusia nu figurează în clasamentul din 2026, deoarece FEM a încetat colectarea datelor pentru această țară.

Moldova a ieșit din top 10 în clasamentul FEM privind egalitatea de gen

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