Moldova a fost inclusă pe lista celor mai puțin vizitate țări din lume, conform ONU.

Unele destinații sunt supraaglomerate de turiști, în timp ce altele rămân practic necunoscute.

Clasamentul, bazat pe cele mai recente date ale Organizației Mondiale a Turismului a ONU, enumeră 20 de țări cele mai puțin vizitate din lume, transmite logos-pres.md.

Publicația loveexploring a întocmit această listă pentru călătorii care caută locuri unde să se relaxeze de mulțimile de turiști. Ultimul loc a fost ocupat de Kiribati, un stat insular din Oceanul Pacific, care în 2022 a fost vizitat de doar 2.000 de turiști. Moldova a ocupat locul 13.

Iată cum descriu țara noastră autorii clasamentului: „În 2022, Moldova a atras doar 162.000 de turiști, majoritatea vizitând capitala Chișinău.

Până la obținerea independenței în 1991, țara a fost sub stăpânire otomană și rusă. Două treimi din populație sunt de origine română. Moldova este un mare exportator de nuci și produce vin în regiunile Codru, Valul lui Traian și Ștefan Vodă.”

Pe lângă cele două menționate, în listă au intrat țări precum (în ordine descrescătoare): Bhutan, Tonga, Samoa, Vanuatu, Papua Noua Guinee, Liechtenstein, Insulele Cook, Burkina Faso, Angola, Noua Caledonie, Djibouti, Saint Vincent și Grenadine, Myanmar, Dominica, Trinidad și Tobago, Polinezia Franceză, Guyana și Mongolia.