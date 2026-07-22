Moldindconbank avertizează clienții despre o defecțiune în sistem

Operațiunile cu cardurile Moldindconbank sunt temporar indisponibile. Banca remediază o defecțiune tehnică.

Despre aceasta au anunțat reprezentanții băncii.

Potrivit informațiilor instituției financiare, în prezent operațiunile cu cardurile nu sunt disponibile în aplicația MICB Mobile Banking și la bancomate.

Banca a asigurat că specialiștii lucrează deja la remedierea problemei.