22 Iulie 2026, 13:03
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Moldindconbank avertizează clienții despre o defecțiune în sistem
Operațiunile cu cardurile Moldindconbank sunt temporar indisponibile. Banca remediază o defecțiune tehnică.
Despre aceasta au anunțat reprezentanții băncii.
Potrivit informațiilor instituției financiare, în prezent operațiunile cu cardurile nu sunt disponibile în aplicația MICB Mobile Banking și la bancomate.
Banca a asigurat că specialiștii lucrează deja la remedierea problemei.