theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
22 Iulie 2026, 13:03
23 701
Copiază linkul
Link copiat

Moldindconbank avertizează clienții despre o defecțiune în sistem

Operațiunile cu cardurile Moldindconbank sunt temporar indisponibile. Banca remediază o defecțiune tehnică.

Moldindconbank a avertizat clienții despre o defecțiune în sistem.
Moldindconbank a avertizat clienții despre o defecțiune în sistem.

Despre aceasta au anunțat reprezentanții băncii.

Potrivit informațiilor instituției financiare, în prezent operațiunile cu cardurile nu sunt disponibile în aplicația MICB Mobile Banking și la bancomate.

Banca a asigurat că specialiștii lucrează deja la remedierea problemei.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici