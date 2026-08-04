Moldexpo și parcul „Valea Morilor” vor fi conectați printr-o nouă alee de sakura

Pe teritoriul Centrului Internațional Expozițional Moldexpo va fi amenajată o alee modernă de sakura, care va conecta complexul expozițional cu parcul „Valea Morilor”.

Despre aceasta a declarat, la o conferință de presă, directorul general al Moldexpo, Zinaida Popa, anunțând lansarea unei licitații pentru executarea lucrărilor, transmite rupor.md

Proiectul, care costă aproximativ 3 milioane de lei, va fi finanțat integral din bugetul propriu al centrului Moldexpo. Obiectivul principal al inițiativei este să transforme zona abandonată într-un spațiu public confortabil pentru sport, odihnă și petrecerea timpului liber a locuitorilor din Chișinău.

„Vrem să creăm un spațiu prietenos pentru comunitate, astfel încât centrul să rămână atractiv și în afara perioadelor de expoziții. Aici se plimbă foarte mulți oameni și vrem să le oferim un confort mai mare. În perspectivă, planificăm să organizăm evenimente în aer liber”, a menționat Zinaida Popa.

Ce se va schimba în această zonă:

Legătură directă cu parcul: Noua alee va înlătura gardul metalic și va conecta, în mod natural, Moldexpo și parcul „Valea Morilor”.

Infrastructură: Teritoriul va fi dotat cu mobilier stradal modern și iluminat de calitate.

Accesibilitate: Va fi amenajată o intrare separată, unde vor apărea și câteva obiective comerciale.

Rezolvarea problemelor vechi: Primăria municipiului Chișinău a început deja lichidarea izvoarelor forestiere, care ani la rând inundau această zonă cu apă și nămol.

Licitația pentru selectarea antreprenorului va începe chiar săptămâna aceasta. Deoarece proiectul prevede doar amenajări, nu o reconstrucție capitală, conducerea Moldexpo se așteaptă să finalizeze toate lucrările și să deschidă aleea pentru locuitori încă din luna octombrie a anului curent.